Reddit, nuove regole per i minorenni: cosa cambia

Con i suoi 116 milioni di utenti attivi su base quotidiana, Reddit è una piattaforma dalla portata globale. Proprio nei giorni che vedono l’entrata in vigore del divieto di accesso ai social network per i minori di 16 anni in Australia, ha deciso di lanciare nuove funzionalità per la sicurezza, alcune delle quali in tutto il mondo. Il rollout ha già preso il via.

Le novità di Reddit per i minorenni

Si tratta di novità che vanno a intervenire sulle chat e sulla personalizzazione delle pubblicità oltre che sull’accesso a contenuti per adulti. Ecco quanto riportato, con riferimento a tutti gli account appartenenti ai minorenni (sotto i 18 anni).

I titolari di account per adolescenti di età inferiore ai 18 anni, ovunque nel mondo, avranno a disposizione una versione di Reddit con maggiori funzionalità di sicurezza integrate, tra cui impostazioni di chat più rigorose, nessuna personalizzazione degli annunci o annunci sensibili e nessun accesso a contenuti NSFW o per adulti.

A questo si aggiungono misure pensate per andare incontro in modo specifico alle restrizioni introdotte in Australia. Eccole.

In Australia, solo gli utenti di Reddit che hanno almeno 16 anni possono avere un account (Reddit continuerà a essere accessibile anche senza un account);

ai nuovi utenti australiani verrà chiesto di fornire la propria data di nascita durante la registrazione dell’account e la loro età verrà visualizzata nelle impostazioni;

tutti i titolari di account australiani saranno soggetti a un modello di previsione dell’età;

i titolari di account australiani che hanno più di 13 anni, ma meno di 16 anni, vedranno i loro account sospesi in base alla nuova politica australiana sull’età minima (nota: abbiamo sempre bannato gli account degli utenti di età inferiore a 13 anni a livello globale).

Nel suo comunicato, Reddit si dichiara in disaccordo con la nuova legge australiana (Social Media Minimum Age) sia per quanto riguarda l’obiettivo perseguito sia per l’efficacia, anche considerando le implicazioni in termini di privacy.