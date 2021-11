Reddito di criptovaluta: compri $MIA, guadagni Bitcoin

Il sindaco di Miami non smette di stupire. La promessa ai propri cittadini è infatti chiara: tutti coloro i quali investiranno nel Miami Coin ($MIA) potranno ottenere una rendita in Bitcoin. L'offerta è riservata a tutti i residenti, ai quali è chiesto di partecipare a questa rivoluzione di marchio locale, ma di respiro internazionale, tutta incentrata sul mondo delle criptovalute.

Miami e il reddito di criptovaluta

Che lo si immagini come un “reddito di criptovaluta” o un semplice dividendo legato alle performance di un investimento, si tratta di un passo ulteriore nella direzione di una moneta locale che il sindaco Francis Suarez intende imporre alla propria cittadinanza per finanziare nuovi investimenti nella città. Così come in El Salvador (pur se su differenti principi), anche Miami vuole dar vita ad un portafoglio dedicato per i locali sui quali andrebbero a convogliare sia le transazioni $MIA che i dividendi in Bitcoin.

L'idea è quella per cui la creazione di un link diretto tra Miami Coin e Bitcoin possa donare maggior credibilità alla moneta del luogo. I cittadini potrebbero beneficiarne in tre modi: primo, con l'apprezzamento del Miami Coin nel tempo; secondo, con il dividendo promesso; terzo, con i benefici indiretti ottenuti dagli investimenti che il fondo risultante consentirebbe sulla città. Di fronte a idee tanto originali la sensazione non può essere che quella ambivalente di trovarsi di fronte ad una grande boutade o ad una grande rivoluzione. Il sindaco Suarez non ha dubbi in merito: “a un certo punto potrete teoricamente pagare l'intera somma delle tasse cittadine e la città potrà essere una città senza tasse, il che credo possa essere rivoluzionario“.

Chiunque può in qualsiasi momento *acquistare Bitcoin su eToro ed osservare il saliscendi del valore per tentare di produrre un guadagno personale da reinvestire in altre attività. Nel momento in cui questa attività diventa azione collettiva, basata sul progetto politico di un sindaco, la dimensione cambia però completamente e meriterebbe profondi ragionamenti di natura politica e di contesto istituzionale.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.

Tuttavia Francis Suarez non si sta certo improvvisando sul tema e da tempo conduce la propria battaglia politica incentrando il dibattito sulle criptovalute e sull'importanza che potrebbero avere per una città come Miami: per questa sua ispirazione ha ottenuto la fiducia dei suoi cittadini ed ora ne guida la rivoluzione mettendo in campo le proprie idee e – soprattutto – le proprie promesse. New York, che contende alla città del Sud lo scettro della città delle crypto, ancora non ha promesso la cancellazione delle tasse, ma non resta che attendere le prossime dichiarazioni del neoeletto sindaco Eric Adams (il cui stipendio sarà in Bitcoin almeno per i primi tre mesi).