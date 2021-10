Redmi 9: bomba assoluta grazie allo sconto di 100€

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, approfitta del ribasso del 41% e fai tuo Redmi 9 su Amazon. Lo paghi appena 145,00€ portandoti a casa un dispositivo veramente eccezionale che non ti delude. Le spedizioni sono veloci e gratuite e se vuoi lo paghi persino con finanziamento a Tasso Zero grazie a Cofidis.

Redmi 9: uno smartphone perfetto per tutti i giorni

Redmi 9 è uno smartphone usciti ormai qualche tempo fa, ma nonostante questo rimane un dispositivo di punta per moltissimi utenti. Promosso a pieni voti da chi lo acquista, se sei in cerca di un modello che possa offrirti tutto il necessario, beh ti avviso che l'hai trovato!

Disponibile in colorazione nera, ha un display ampio che ti fa godere di una vista pressoché perfetta. Applicazioni, messaggi e contenuti video vengono riprodotti in qualità elevata per non dover scendere a compromessi.

Il processore potente con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione ti consentono di fare tutto quello che vuoi. Ma se ne hai bisogno non avere timori: la memoria la espandi con una semplice MicroSD per avere tutto lo spazio che vuoi!

Sul pannello posteriore monta una buona fotocamera con quattro sensori diversi per poter sia scattare foto che registrare video. In più la batteria è pazzesca con i suoi 5200 mAh e la ricarica rapida da 18W.

Acquista subito il tuo Redmi 9 in colorazione nera su Amazon, lo paghi appena 145,00€ grazie all'offerta in corso. Le spedizioni sono sempre gratuite e avvengono in soltanto qualche giorno lavorativo sia per i clienti con un abbonamento Prime che per i clienti standard.

Se scegli Cofidis come modalità di pagamento ottieni la possibilità di pagarlo comodamente a rate con Tazzo Zero.