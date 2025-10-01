Redmi A5 a € 79: cerchi uno smartphone Android economico?

C’è uno smartphone Xiaomi in offerta a soli 79 euro su Amazon: è Redmi A5. La scelta perfetta per chi cerca un modello economico, ma completo di ogni caratteristica e funzionalità utile nell’utilizzo quotidiano. È adatto anche come dispositivo di backup. Tra i punti di forza vale la pena citare il pannello con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e il design con elegante cornice piatta.

L’offerta di Amazon sullo smartphone Redmi A5

Il sistema operativo è Android e permette di scaricare tutte le applicazioni che desideri da Google Play. Per quanto riguarda le specifiche tecniche ha in dotazione un display da 6,88 pollici in alta risoluzione perfetto per lo streaming, il processore octa core UNISOC T7250, slot microSD, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 32 megapixel e frontale da 8 megapixel, supporto Dual SIM, connettività 4G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.2, GPS, jack per le cuffie e batteria da 5.200 mAh con autonomia elevata e ricarica USB-C. Scopri di più nella scheda del telefono.

Lo smartphone Redmi A5 di Xiaomi è in sconto su Amazon nelle versioni da 3/64 GB a 79 euro oppure da 4/128 GB a 83 euro. Considerando la differenza di spesa minima, consigliamo quest’ultima che offre un quantitativo di RAM maggiore e il doppio della memoria interna. Scegli la colorazione che preferisci, a seconda del tuo gusto personale.

Tenendo conto della convenienza, non fatichiamo a immaginare che la richiesta possa essere elevata, portando in fretta a un sold out. Vendita e spedizione sono gestite dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica, con la consegna gratis in un paio di giorni al massimo.