Redmi Airdots 2: prezzo TOP, poche unità disponibili

Tanto il nome è lungo, quanto il prezzo è basso: Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 (aka Redmi Airdots 2) sposa uno sconto del e dà il benvenuto agli utenti Amazon in questo inizio settimana con un prezzo ribassato a soli 20,18 euro. Bastano venti euro, insomma, per un paio di auricolari wireless affidabili, essenziali, in pieno mood Xiaomi.

Redmi Airdots 2

Quattro ore di autonomia con una singola ricarica, ma sfruttando l'apposita custodia si sale fino a 12 ore complessive: una intera giornata senza problemi, insomma. Gli auricolari sono basati su connettività Bluetooth 5.0 per la massima stabilità del segnale e per una velocità di trasmissione raddoppiata rispetto alla generazione antecedente.

Se li vuoi usare per lavoro, il pregio principale sta nella facile indossabilità garantita dalle tre misure dell'auricolare disponibili nella confezione; se li utilizzi per sport, la leggerezza di appena 4,1 grammi è ciò che meglio garantisce la stabilità nel padiglione auricolare durante i movimenti. In generale non potrai che apprezzare le capacità di riduzione del rumore che consentono di isolarsi rispetto al mondo esterno, pur avendo l'orecchio sempre teso su rumori di prossimità per la massima sicurezza mentre si corre, cammina o attraversa la strada.

Un tap per rispondere alle chiamate, doppio tap per attivare l'assistente vocale, tap prolungato per rifiutare una chiamata, tap singolo per riprodurre o fermare musica o podcast. Tutto a portata di “tap”, insomma, per un utilizzo rapido e semplificato in qualsiasi situazione.

Le Redmi Airdots 2 gravitano solitamente a prezzi superiori: l'offerta odierna terminerà a mezzanotte, ma con ogni probabilità le scorte disponibili andranno esaurite prima del termine. Insomma, meglio affrettarsi perché a questo prezzo rappresentano una chiara occasione in qualsiasi contesto.