Redmi Note 11 (4/128 GB, Blue) a prezzo stracciato

Progettato da Xiaomi con l’obiettivo di garantire un elevato rapporto qualità-prezzo all’utente, oggi Redmi Note 11 è ancora più conveniente grazie al forte sconto su eBay che propone lo smartphone al suo minimo storico. Si tratta di un’ottima occasione per chi vuol acquistare un telefono completo di tutto, ma senza spendere troppo. Passiamo in rassegna tutti i dettagli.

Super offerta Xiaomi: Redmi Note 11 in forte sconto

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento 90 Hz ottimo per la riproduzione dei contenuti multimediali (streaming di video, film, serie TV ecc.), processore Qualcomm Snapdragon 680, 4 GB di RAM, memoria interna da 128 GB per l’archiviazione, quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera incastonata al centro dello schermo, moduli WiFi e Bluetooth per la connettività wireless, altoparlanti stereo e batteria da 5.000 mAh per un’autonomia elevata con ricarica rapida da 33 W. Basato sul sistema operativo Android, può contare sull’interfaccia personalizzata MIUI e sull’accesso a Google Play per giochi e applicazioni. Se desideri conoscere altre informazioni, puoi consultare la scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare Xiaomi Redmi Note 11 nella colorazione Twilight Blue e nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 156,99 euro invece di 209,90 euro come da listino, approfittando di uno sconto del 25% applicato in automatico: non ci sono coupon da attivare né codici da inserire.

L’affare è proposto da un venditore italiano con oltre 94.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità, con la spedizione gratis a domicilio in un paio di giorni. Ciò significa che, se effettui subito l’ordine, entro fine settimana lo smartphone sarà a casa tua.

