Redmi Note 11 Pro+ 5G in preordine a partire da 349€

La famiglia di prodotti Redmi si allarga con Redmi Note 11 Pro+ 5G, il nuovo device di punta della società costola di Xiaomi. Oggi è possibile preordinare lo smartphone a prezzo scontato su Aliexpress, a partire da 349€ per la configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

L’ultimo arrivato in casa Xiaomi porta il meglio della tecnologia su una fascia di prezzo piuttosto competitiva. Lo smartphone monta un SoC MediaTek Dimensity 920, compatibile con le reti 5G ed è disponibile in configurazione 6/128 GB e 8/128 GB.

Il design di questa nuova versione Plus ricalca le orme del modello presentato qualche settimana fa, se non pre qualche lieve ritocco estetico sul retro. Davanti abbiamo il classico punch-hole, un pannello dai bordi molto sottili e interrotto da un piccolo foro in alto, utile ad ospitare la fotocamera selfie.

Il fantastico display AMOLED DotDisplay da 120Hz garantisce una fluidità assoluta e una riproduzione cromatica di ottimo livello. Inoltre, il nuovo Note 11 Pro+ è dotato di un doppio speaker stereo realizzato in collaborazione con JBL e di un sofisticato sistema di ricarica rapida da ben 120W, utilizzando il caricatore HyperCharge incluso in confezione.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Note 11 Pro+ vanta un’ottica principale da 108MP, in grado di realizzare scatti di estrema qualità. Abbiamo anche una seconda fotocamera ultra-grandangolare da 120° e un sensore macro per scatti ravvicinati a dettagli o piccoli oggetti. Il nuovo dispositivo di punta di casa Redmi è in grado di registrare video di altissima qualità in risoluzione 4K, una caratteristica per niente scontata su questa fascia di prezzo.

Redmi Note 11 Pro+ 5G: OFFERTA DI LANCIO

In occasione del lancio globale, il nuovo Redmi Note 11 Pro+ viene proposto ad un prezzo promozionale. Su Aliexpress è possibile acquistarlo a partire da 349€, sfruttando i coupon disponibili in pagina sia per la versione da 6 GB di RAM che per quella da 8 GB.

Lo smartphone è disponibile in colorazione Graphite Gray, Forest Green e Star Blue.

Dal prossimo 6 aprile partirà lo Xiaomi Fan Festival, un evento dedicato ai fan del colosso cinese, con una marea di sconti e promozioni su smartphone e altri dispositivi dell’ecosistema. Gli sconti saranno attivi su Aliexpress a partire da mercoledì prossimo.

