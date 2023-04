Redmi Note 11S: lo smartphone con fotocamera da 108 MP a meno di 200€ su Amazon

Se stai cercando uno smartphone di fascia media con ottime prestazioni, capace di sorprenderti con una fotocamera da 108 MP e un display AMOLED a 90 Hz, Xiaomi Redmi Note 11S è quello che fa per te.

Questo dispositivo ti offre tutto ciò che ti serve per goderti al meglio i tuoi contenuti multimediali, i tuoi giochi e le tue foto, senza rinunciare a una batteria capiente e una ricarica rapida e oggi puoi averlo all’incredibile prezzo di 181,50 euro invece di 299.

Xiaomi Redmi Note 11S: a questo prezzo è obbligatorio

Xiaomi Redmi Note 11S ha uno schermo da 6,4 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel, rapporto 20:9 e 409 PPI1. Il display è dotato di una tecnologia AMOLED FHD+ e ha una frequenza di aggiornamento di 90Hz, per una maggiore fluidità e reattività. Il pannello è protetto dal vetro resistente ai graffi Corning Gorilla Glass 3 e ha un picco di luminosità di 1000 cd/m2 (nit), per una buona visibilità anche sotto la luce del sole.

Il dispositivo è alimentato dal chipset MediaTek Helio G96 con processore octa-core ed è dotato di 6GB di RAM LPDDR4 e 128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB tramite microSDXC. Queste caratteristiche ti garantiscono una buona fluidità e velocità in tutte le operazioni, anche quelle più impegnative.

Il punto forte di Xiaomi Redmi Note 11S è la sua fotocamera posteriore da 108 MP, che ti permette di scattare foto ultra nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera principale ha una dimensione apertura F1.9, dimensione sensore 1/1.52″ e dimensione pixel 0.7 μm. Supporta inoltre la tecnologia Dual Native ISO per ridurre il rumore e il binning pixel 9 in 1 per migliorare la luminosità. La fotocamera posteriore è affiancata da una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 13 MP e ti consente di fare selfie di qualità.

Presente anche una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida fino a 33W: una combinazione che ti assicura un’ottima autonomia e un tempo di ricarica ridotto. Il dispositivo supporta anche la tecnologia LiquidCool per dissipare il calore in modo efficiente.

Il design di Xiaomi Redmi Note 11S è elegante e minimalista, con un frame piatto che facilita l’impugnatura. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP53. Un telefono insomma completo, con caratteristiche all’avanguardia che oggi ti porti a casa con soli 181 euro. Semplicemente imperdibile.

