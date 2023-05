Redmi Note 11s, lo smartphone più venduto su Amazon, torna in sconto

Oggi, lo smartphone è diventato uno strumento indispensabile per la vita quotidiana: ci permette di comunicare, informarci, divertirci, lavorare e molto altro. Per questo motivo, è importante scegliere uno smartphone che sia in grado di soddisfare le nostre esigenze, senza però spendere una fortuna.

Un ruolo che è esercitato alla perfezione da Xiaomi Redmi Note 11S. Questo smartphone offre delle caratteristiche tecniche di alto livello, a un prezzo imbattibile. Scopriamo insieme perché vale la pena acquistarlo, approfittando dell’offerta su Amazon che lo propone a soli 180 euro invece di 299,90.

Redmi Note 11s: lo smartphone economico che spopola su Amazon

Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone che non ha nulla da invidiare ai modelli più costosi: a cominciare dal display AMOLED da 6.43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, che garantisce una visione fluida e nitida dei contenuti. Il processore MediaTek Helio G96 offre una potenza elevata e una bassa latenza, ideale per i giochi e le applicazioni più esigenti. La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida da 33W, per non rimanere mai a corto di energia.

Ma il vero punto di forza del Xiaomi Redmi Note 11S è la fotocamera: si tratta di una configurazione a quattro sensori posteriori, con una fotocamera principale da 108MP che cattura immagini dettagliate e luminose in ogni condizione di luce. La fotocamera ultra-grandangolare da 8MP permette di scattare foto panoramiche, mentre la fotocamera macro da 2MP e quella per la profondità da 2MP arricchiscono le possibilità creative. La fotocamera frontale da 16MP è perfetta per i selfie e le videochiamate.

E poi, dato che l’occhio vuole la sua parte, hai un design elegante e moderno, con un corpo in vetro e metallo e un colore Graphite Grey che si adatta a ogni stile. Il sensore di impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione laterale, per sbloccare lo smartphone in modo rapido e sicuro.

Non perdere tempo: approfitta dell’offerta su Amazon e acquista Xiaomi Redmi Note 11S a soli 180 euro. Riceverai lo smartphone con la versione italiana del sistema operativo Android e due anni di garanzia.

