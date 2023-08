Redmi Note 12: 162€ anche Tasso Zero, il gesto FOLLE di Amazon

Scegli Amazon se vuoi risparmiare con tanti vantaggi inclusi. Oggi acquisti lo Xiaomi Redmi Note 12 a soli 162 euro, invece di 279,90 euro. Inclusa nell’offerta, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita. Inoltre, sempre per i clienti Prime, puoi anche decidere di pagare in comode rate tasso zero selezionando Cofidis come metodo di pagamento al check out. Segui tutte le istruzioni per ottenere il tuo finanziamento.

Con questo smartphone tra le mani hai tutto il necessario per chiamate, chat, gioco, intrattenimento, cinema e musica. Dotato di 4GB di RAM, puoi gestire al meglio tutte le app e i giochi, anche contemporaneamente in multitasking. Inoltre, con 128GB di ROM puoi installare tutto ciò che ami senza problemi archiviando anche foto, video e musica. Cosa stai aspettando? Approfitta dell’offerta disponibile su Amazon.

Redmi Note 12: display 120Hz e Qualcomm Snapdragon

Con lo Xiaomi Redmi Note 12 tra le mani hai tutta la potenza che ti serve per fare bene ogni cosa. Goditi immagini eccezionali ricche di dettagli grazie al display AMOLED da 6,67 pollici con 120Hz di refresh rate per una fluidità spettacolare. Dotato di Corning Gorilla Glass, il vetro è tra i più resistenti della categoria contro urti, cadute accidentali e graffi. Il potente processore Qualcomm Snapdragon offre il massimo delle prestazioni.

Acquistalo immediatamente a soli 162 euro, invece di 279,90 euro.

