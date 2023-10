Redmi Note 12: con la Festa delle Offerte Prime è un REGALO

Lo Xiaomi Redmi Note 12 è uno smartphone furbo. Inserito nel prezzo degli entry level, offre una dotazione molto più elevata. Ad esempio, il display è dotato di un refresh rate da 120Hz. Oggi, con l’inizio della Festa delle Offerte Prime, trovi questo telefono a un prezzo regalo. Acquistalo subito a soli 149,90 euro, invece di 229,90 euro. Un risparmio eccezionale che non puoi perderti.

Con 4GB di RAM e 64GB di ROM puoi installare e sfruttare tutte le app e i giochi che vuoi. Dotato di un potente processore, troviamo il Qualcomm Snapdragon, tutte le funzionalità sono sempre molto fluide e senza rallentamenti. Con una fotocamera da 50MP tutto è ultra nitido e perfetto da ricordare.

Xiaomi Redmi Note 12: l’affare del giorno da prendere al volo

Sbrigati perché lo Xiaomi Redmi Note 12 a 149,90 euro sta andando a ruba e presto potrebbero terminare le scorte. Tra l’altro, essendo cliente Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa e la possibilità di pagare a rate tasso zero con Cofidis. Scegli questo smartphone dotato di ogni comfort e sicurezza come la protezione Corning Gorilla Glass.

Mettilo ora in carrello a soli 149,90 euro, invece di 229,90 euro. Si tratta di un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi, se vuoi approfittare della Festa delle Offerte Prime, attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni al servizio. Lasciati travolgere da tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

