Redmi Note 12: PREZZO SPAZIALE su Amazon

Approfitta subito di un’occasione last minute di Amazon! Oggi a soli 145 euro acquisti il Redmi Note 12, invece di 279,90 euro. Si tratta di un’offerta potente che non puoi assolutamente lasciarti scappare. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa e la possibilità di pagare in comode rate tasso zero con Cofidis. Non perdere altro tempo perché potresti rimanere a bocca asciutta.

Questo smartphone di Xiaomi è davvero interessante. Dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 685, tutto diventa più fluido e veloce. Tra l’altro, la versione in promozione è quella da 4GB di RAM e 128GB di ROM. In questo modo multitasking e spazio di archiviazione sono perfetti per un uso quotidiano ed essenziale. Scopri tutte le altre caratteristiche vincenti di questo telefono.

Redmi Note 12: ampio schermo, batteria infinita

Lo Xiaomi Redmi Note 12 è uno smartphone molto interessante perché unisce l’ottimo risparmio a una qualità molto interessante. Infatti, per immagini, video e giochi hai un DotDisplay AMOLED da 6,7 pollici con tecnologia a 120Hz di refresh rate. Tutto risulta estremamente fluido e senza interferenze. Tra l’altro la luminosità massima a 1200 nit garantisce una visione perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Portalo con te per tutta la giornata e oltre senza alcun problema grazie alla sua speciale batteria da 5000 mAh. Acquistalo ora a soli 145 euro, invece di 279,90 euro. Con Prime, attivando la tua prova gratuita di 30 giorni, avrai accesso a tantissimi vantaggi. Stiamo parlando di prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.