Redmi Note 12 Pro 5G: prezzo BOMBA Amazon su pochissimi pezzi (-34%)

La tua ricerca di uno smartphone potente, versatile e conveniente è già finita perché questa offerta di Amazon è davvero imperdibile: ma devi sbrigarti, perché ne sono rimasti davvero pochi.

Redmi Note 12 Pro 5G è disponibile in sconto a soli 265 euro invece di 399,90 euro. Si tratta di un risparmio del 34% su uno dei migliori smartphone di fascia media del momento.

Redmi Note 12 Pro 5G: a questo prezzo è imperdibile

Redmi Note 12 Pro 5G è uno smartphone che non ha nulla da invidiare ai modelli più costosi: merito di un design moderno e accattivante, con un display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e protezione Gorilla Glass 5 Il display supporta anche il Dolby Vision, per una qualità delle immagini eccezionale.

Sotto la scocca, il dispositivo nasconde un processore Snapdragon: un chipset potente e versatile, che supporta la connettività 5G e offre ottime prestazioni in ogni situazione. Il processore è affiancato da 6 GB di RAM e da 128 di memoria interna.

La fotocamera posteriore del Redmi Note 12 Pro 5G è composta da tre sensori: il principale è da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e sensore IMX7661. Si tratta di una fotocamera di alta qualità, che cattura immagini nitide e dettagliate in ogni condizione di luce. Gli altri due sensori sono un ultra-grandangolare da 8 MP con campo visivo di 119 gradi e un macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è invece da 16 MP e offre ottimi selfie.

La batteria di questo smartphone è da 5000 mAh e garantisce una grande autonomia. Inoltre, supporta la ricarica rapida a 67 W, che permette di ricaricare lo smartphone in meno di mezz’ora. Non mancano altre caratteristiche interessanti, come il sensore di impronte digitali laterale, lo sblocco facciale, il jack per le cuffie da 3,5 mm, il doppio altoparlante con Dolby Atmos, il sensore infrarossi e il NFC.

Insomma, il Redmi Note 12 Pro 5G è uno smartphone completo e affidabile, che offre un’esperienza d’uso fluida e soddisfacente. Se vuoi approfittare dell’offerta su Amazon e acquistarlo a soli 265 euro invece di 399,90 euro, affrettati perché potrebbe esaurirsi presto.

