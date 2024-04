Redmi Note 13 a soli 179€: lo smartphone Xiaomi è già tuo

Presentato da poco, il nuovo Redmi Note 13 è già in forte sconto su Amazon. Oggi puoi acquistare lo smartphone Xiaomi al prezzo stracciato di soli 179 euro invece di 229 euro come da listino, grazie all’offerta a tempo proposta dall’e-commerce. Il sistema operativo è Android con interfaccia MIUI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni.

Solo 179 euro per il nuovo Redmi Note 13

Ecco quali sono i punti di forza integrati considerando le specifiche tecniche in dotazione al telefono: display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e protezione Gorilla Glass 3, processore Qualcomm Snapdragon 685 affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna per l’archiviazione (espandibile con microSD), tripla fotocamera posteriore Super Clear con sensore principale da 108 megapixel, selfie camera anteriore da 16 megapixel, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1 per la connettività wireless. A queste si aggiungono GPS, lettore di impronte digitali, NFC, certificazione IP54 per la resistenza all’acqua, jack audio per le cuffie e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Oggi in sconto al suo prezzo minimo storico di soli 179 euro, il nuovo smartphone Redmi Note 13 di Xiaomi è un affare da cogliere al volo. E, siccome anche l’occhio vuole la sua parte, scegli quella che preferisci tra le colorazioni Mint Green, Ice Blue o Midnight Black, il costo non cambia.

Si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro: il consiglio per gli interessati è di metterlo subito nel carrello per non lasciarsi sfuggire l’occasione. Vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon con la consegna gratuita prevista già entro domani.