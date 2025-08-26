Redmi Note 15: tre nuovi modelli, presto in Italia

Xiaomi ha svelato in Cina la nuova serie Redmi Note 15. È composta da tre modelli, invece dei cinque della serie Redmi Note 14, in quanto non ci sono più le varianti 4G. Rispetto alla precedente generazione è stata ovviamente aggiornata la dotazione hardware, in particolare schermo e processore. Il lancio internazionale dovrebbe avvenire nelle prossime settimane (l’annuncio per la serie Redmi Note 14 è avvenuto all’inizio di ottobre 2024).

Redmi Note 15: specifiche dei tre modelli

I tre modelli della serie sono Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro e Redmi Note 15 Pro+. Il Redmi Note 15 ha uno schermo AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione di 2392×1080 pixel e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 3, 6/8/12 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di storage UFS 2.2, espandibili con microSD.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50 e 2 megapixel (principale e profondità), fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitale in-display, sensore ad infrarossi, altoparlanti stereo, batteria da 5.800 mAh con ricarica rapida da 45 Watt e inversa da 18 Watt. Il sistema operativo è HyperOS 2 basato su Android 15.

Il Redmi Note 15 Pro ha uno schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione di 2772×1280 pixel e refresh rate fino a 120 Hz, processore Dimensity 7400 Ultra, 8/12/16 GB di RAM LPDDR4x e 128/256/512 GB di storage UFS 2.2.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50, 8 e 2 megapixel (principale, ultra grandangolare e macro), fotocamera frontale da 20 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitale in-display, sensore ad infrarossi, altoparlanti stereo, batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida da 45 Watt e inversa da 22,5 Watt. Il sistema operativo è HyperOS 2 basato su Android 15.

Infine, il Redmi Note 15 Pro+ ha uno schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione di 2772×1280 pixel e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7s Gen 4, 8/12/16 GB di RAM LPDDR4x e 128/256/512 GB di storage UFS 2.2.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50, 8 e 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele), fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitale in-display, sensore ad infrarossi, altoparlanti stereo, batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida da 90 Watt e inversa da 22,5 Watt. Il sistema operativo è HyperOS 2 basato su Android 15.

Le versioni internazionali verranno annunciate nelle prossime settimane. Probabilmente cambieranno alcune specifiche, in particolare il tipo di fotocamere posteriori (come avvenuto con la serie Redmi Note 14) e la capacità della batteria per i modelli Pro.