REDMI Note 17 5G: batteria infinita e prezzo shock con le Offerte Prime

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REDMI Note 17 5G: costo mini per un ottimo smartphone

Possiamo dire che il rapporto qualità prezzo in questo momento del REDMI Note 17 5G è difficile da battere ed è il motivo principale per cui acquistarlo oggi con la Festa delle Offerte Prime. Ciò che subito attira l’attenzione e la sua batteria da 7700 mAh che arriva a fine giornata con oltre il 50% garantendo 2 giorni di autonomia. E poi c’è la ricarica turbo da 45 W che lo riporta al 100% in poco tempo.

È dotato di un generoso display AMOLED FHD+ da 6,9 pollici con luminosità massima da 1800 nit e protezione per gli occhi in modo da non affaticare la vista. È protetto da un Corning Gorilla Glass 7i e ha la resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP65. A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 4 Gen 4 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore ha un sensore principale da 50 MP e c’è l’assistente creativo AI per migliorare le foto in modo semplice e veloce.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili potrebbero sparire a momenti. Perciò vai su Amazon e acquista il tuo REDMI Note 17 5G a soli 299,90 euro, invece che 449,90 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.