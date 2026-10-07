 REDMI Note 17 5G: batteria infinita e prezzo shock con le Offerte Prime
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REDMI Note 17 5G: batteria infinita e prezzo shock con le Offerte Prime

L'ultimo giorno della Festa delle Offerte Prime regala tantissime emozioni e se fai presto puoi avere il REDMI Note 17 5G a meno di 300€.
REDMI Note 17 5G: batteria infinita e prezzo shock con le Offerte Prime
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L'ultimo giorno della Festa delle Offerte Prime regala tantissime emozioni e se fai presto puoi avere il REDMI Note 17 5G a meno di 300€.
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Se hai bisogno di uno smartphone equilibrato e soprattutto che arrivi fino a sera anche in una giornata di stress con ancora una buona autonomia, approfitta di questa promozione. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello il REDMI Note 17 5G a soli 299,90 euro, invece che 449,90 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Grazie alla Festa delle Offerte Prime puoi avvalerti di uno sconto del 33% che ti fa risparmiare 150 euro sul totale. In più puoi decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Se non sei ancora un cliente Prime clicca qui e scopri i vantaggi.

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REDMI Note 17 5G: costo mini per un ottimo smartphone

Possiamo dire che il rapporto qualità prezzo in questo momento del REDMI Note 17 5G è difficile da battere ed è il motivo principale per cui acquistarlo oggi con la Festa delle Offerte Prime. Ciò che subito attira l’attenzione e la sua batteria da 7700 mAh che arriva a fine giornata con oltre il 50% garantendo 2 giorni di autonomia. E poi c’è la ricarica turbo da 45 W che lo riporta al 100% in poco tempo.

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È dotato di un generoso display AMOLED FHD+ da 6,9 pollici con luminosità massima da 1800 nit e protezione per gli occhi in modo da non affaticare la vista. È protetto da un Corning Gorilla Glass 7i e ha la resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP65. A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 4 Gen 4 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore ha un sensore principale da 50 MP e c’è l’assistente creativo AI per migliorare le foto in modo semplice e veloce.

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REDMI Note 17 5G, Smartphone 8+256GB, Black, Batteria da 7700 mAh

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Pubblicato il 7 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
7 ott 2026
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