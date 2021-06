Redmi Note 9: solo 150 euro su Amazon

Xiaomi offre la serie Redmi Note 10 da circa tre mesi, ma nel catalogo del produttore cinese ci sono ancora i modelli precedenti. Chi cerca uno smartphone di buona qualità e con un prezzo molto interessante può approfittare dell'offerta di Amazon per il Redmi Note 9. Gli utenti possono acquistare il dispositivo a soli 150,00 euro nella colorazione Polar White (bianco), risparmiando quasi 80 euro rispetto al prezzo di listino.

Redmi Note 9: sconto del 35% su Amazon

Il Redmi Note 9 ha uno schermo da 6,53 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Xiaomi usa il termina DotDisplay per indicare la presenza di un piccolo foro nell'angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale da 13 megapixel. Il modello in offerta su Amazon integra 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile con schede microSD. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core MediaTek Helio G85.

Per le quattro fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 48, 8, 2 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, macro e profondità). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM).

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali laterale, jack audio da 3,5 millimetri, emettitore ad infrarossi e porta USB Type-C. La batteria da 5.020 mAh supporta la ricarica rapida da 18 Watt è offre un'autonomia massima di 147 ore (riproduzione musicale).

Il Redmi Note 9 è in vendita su Amazon a 150,00 euro, invece di 229,90 euro (sconto del 35%).