Redmi Pad 2: tablet Android economico con 4G

Quasi contemporaneamente all’annuncio del OnePlus Pad 3, Xiaomi ha comunicato l’arrivo in Italia del nuovo Redmi Pad 2. Quest’ultimo tablet appartiene però ad un fascia di prezzo inferiore. Ha comunque caratteristiche molto interessanti, tra cui il supporto per la connettività 4G.

Redmi Pad 2: specifiche e prezzo

Il Redmi Pad 2 ha un telaio in metallo (colori Graphite Grey e Mint Green) e uno schermo da 11 pollici con risoluzione 2.5K (2560×1600 pixel) e refresh rata variabile fino a 90 Hz. Ha ricevuto le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free e Circadian Friendly.

Il tablet integra il processore MediaTek Helio G100-Ultra, affiancato da 4/8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di storage UFS 2.2. Queste sono le altre specifiche: fotocamera posteriore da 8 megapixel, fotocamera frontale da 5 megapixel, quattro altoparlanti, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS e 4G, porta USB Type-C e batteria da 9.000 mAh con ricarica rapida da 18 Watt (l’alimentatore non è incluso nella confezione) e autonomia fino a 270 ore di riproduzione musicale.

Dimensioni e peso sono 254,58×166,04×7,36 millimetri e 510 grammi (519 grammi per la versione 4G). Il sistema operativo è HyperOS 2. I prezzi sono 199,90 euro (4GB+128GB) e 249,90 euro (8GB+256GB) per Redmi Pad 2, 229,90 euro (4GB+128GB) e 279,90 euro (8GB+256GB) per Redmi Pad 2 4G.

Fino al 13 giugno è possibile ricevere in regalo gli auricolari Redmi Buds 5 Pro (69,99 euro) e la Redmi Pad 2 Cover (19,90 euro). Dal 13 giugno al 30 giugno ci sarà solo la cover in regalo. Aggiungendo 9,90 euro si può acquistare anche la Redmi Smart Pen.