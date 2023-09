Redmi Pad SE in OFFERTA LANCIO sul Mi Store

Sei pronto a rimanere stupido dal nuovo Redmi Pad SE? Questo tablet realizzato da Xiaomi include funzionalità all’avanguardia in uno stile minimal dal design moderno e resistente. Oggi lo acquisti in offerta lancio sul Mi Store a un prezzo speciale. Mettilo subito in carrello a soli 199,90 euro. Sii tra i primi ad avere tra le mani questo dispositivo che è in grado di dare tante soddisfazioni.

In tre splendidi colori, Graphite Gray, Lavender Purple e Mint Green, ti lascerà a bocca aperta durante l’unboxing. La dotazione standard, disponibile sullo store italiano, è di 4GB di RAM e 128GB di ROM. Ottima per questo prezzo così competitivo. Votato all’intrattenimento puro, questo tablet si presenta con un ampio display Eye Care FHD+ da 11 pollici. Grazie alla frequenza di aggiornamento a 90Hz tutto è fluido.

Redmi Pad SE: tecnologia allo stato puro

Nonostante il prezzo da entry level, il Redmi Pad SE è un ottimo prodotto dalle caratteristiche vincenti. Dotato di quattro altoparlanti Dolby Atmos, vivi un’esperienza completamente immersiva mentre guardi i tuoi contenuti preferiti. Tra l’altro è così sottile che si presta molto bene come compagno di viaggio e cinema portatile. La batteria da 8000 mAh garantisce anche un’ampia autonomia.

Altro punto forte di questo tablet è il Qualcomm Snapdragon 680, un processore che, con la sua avanzata tecnologia di elaborazione da 6 nm, migliora notevolmente le prestazioni offrendo anche un display con un’elevata frequenza di aggiornamento per unire un’esperienza veloce a un’esperienza fluida. Acquistalo ora in offerta lancio a 199,90 euro. La consegna è gratuita.

