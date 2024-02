REGALA pCloud a San Valentino con la promo 2x1

Per San Valentino regala pCloud, lo storage a vita, senza abbonamento, con tanto spazio di archiviazione e una sicurezza imbattibile. Grazie alla nuova promozione 2×1, se acquisti un piano a vita da 2TB o da 10TB ne ricevi un altro gratis da regalare a una persona speciale. Approfitta adesso di questa occasione. La trovi solo online a questo link! Si tratta di una promozione davvero vantaggiosa.

Scegli il piano di archiviazione che fa per te, in base allo spazio che ti serve per archiviare foto, video, documenti e altri contenuti multimediali. Grazie allo sconto esclusivo per San Valentino risparmi tantissimo senza rinunciare alle funzionalità. In più, ottieni in omaggio la possibilità di fare un regalo importante. Ricevi un piano di archiviazione gratuito della stessa dimensione da regalare alla persona che ami. Niente male vero? Allora cosa stai aspettando?

Grazie a pCloud San Valentino hai una soluzione senza abbonamento. In pratica, paghi solo una volta e ottieni il tuo piano a vita. Niente più pagamenti, aumenti o rimodulazioni. Tutto è semplice, chiaro e conveniente. Scegli lo storage che ti serve, lo acquisti pagando quanto disposto una tantum e ce l’hai per sempre. Se vuoi aumentare spazio disponibile non devi far altro che acquistare un altro piano a vita che si aggiungerà a quello già esistente. Ad esempio, se hai quello da 2TB e acquisti poi quello da 10TB avrai 12TB in totale.

pCloud San Valentino: la promo 2×1 va a ruba

Con pCloud San Valentino scegli un piano da 2TB o 10TB e ne ricevi uno identico completamente gratis da regalare alla persona che ami. I due piani a vita disponibili sono:

Premium Plus 2TB 2×1 a soli 399 euro, invece di 1198 euro con pagamento unico;

a soli 399 euro, invece di 1198 euro con pagamento unico; Ultra 10TB 2×1 a soli 1190 euro, invece di 3780 euro con pagamento unico.

Ogni piano include tutte le funzionalità offerte da pCloud. Condividi i file su tutti i tuoi dispositivi in modo semplice e veloce grazie alla comodissima app e all’interfaccia web intuitiva. Sfrutta il Media Player audio e video integrato per riprodurre i tuoi contenuti direttamente dal cloud senza dover installare altre applicazioni. Ogni contenuto viene messo in sicurezza grazie al protocollo TLS/SSL.

