Romanzi, saggi, guide, biografie, manuali, fumetti: il catalogo di libri in vendita su Amazon include volumi per tutti e per tutti i gusti, da bestseller e ultime uscite alle pubblicazioni meno recente, passando dai grandi classici. Se fino ad oggi è stato possibile regalarli in formato cartaceo, ora si può fare lo stesso anche con gli eBook da leggere su un reader della linea Kindle o con un dispositivo compatibile (Android, iOS o Fire).

Amazon: come regalare un eBook Kindle

È piuttosto semplice: non bisogna far altro che recarsi sul Kindle Store e scegliere il titolo da donare a qualcuno, selezionando poi all’interno della scheda l’opzione “Acquista per altri”, come mostrato dallo screenshot qui sotto.

Una volta specificata la quantità è possibile premere “Continua”, così da inserire l’email a cui inviarlo e scrivere un messaggio personalizzato che accompagni il regalo, mostrato al destinatario insieme alla notifica che lo avvisa della possibilità di scaricare e leggere l’eBook. Una dedica, insomma.

A questo punto, il fortunato ricevente non dovrà far altro che eseguire il download, come già detto su un Kindle, sullo smartphone oppure sul tablet, per poi così potersi dedicare alla lettura.

Sebbene in molti ancora preferiscano il contatto fisico con un libro cartaceo, fedele e tangibile compagno da toccare, sfogliare e annusare, gli eBook reader possono tentare di convincere anche chi guarda con sospetto al formato digitale grazie ad alcune funzionalità senza dubbio utili come un’esperienza di lettura personalizzata (carattere, sfondo ecc.), la sincronizzazione di segnalibri e appunti e la condivisione di citazioni e suggerimenti.