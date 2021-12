Regali di Natale: iPhone 13 (256 GB) in OFFERTA su Amazon

Pronti per i regali di Natale? Tra i gadget più ambiti troviamo il nuovo iPhone 13, che oggi è in offerta su Amazon a 949€, si tratta della variante da 256 GB, scontato di ben 110 euro rispetto al prezzo solito.

L'ultima line-up presentata da Apple conta 4 modelli differenti, ma la versione standard si dimostra ancora una volta la scelta più azzeccata. Non sono molte le differenze tra iPhone 13 e il fratello maggiore 13 Pro, ma la differenza di prezzo è importante, proprio per questo consigliamo l'acquisto del modello standard, il più equilibrato dell'intera line-up 2021.

Disponibile in diverse colorazioni, questo iPhone monta un display di estrema qualità, un OLED da 6.1 pollici interrotto soltanto dall'iconico notch in alto. Dal punto di vista estetico, iPhone 13 non si distaca particolarmente dal modello dello scorso anno, se non per la disposizione delle due fotocamere posteriori e per le dimensioni del notch, leggermente ridotte sul nuovo 13.

Oltre ad un'elevata potenza di calcolo, questo dispositivo offre prestazioni fotografiche incredibili e anche la registrazione video è da primo della classe.

Oggi iPhone 13 si trova in offerta su Amazon a 949€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna garantita entro Natale.