Regalo di Natale: NordVPN con 74% di sconto e 3 mesi gratis

Quanto vale la tua privacy? Sicuramente più dei 2,99 euro al mese che ti bastano per attivare l’abbonamento biennale a NordVPN. In questo momento trovi la promozione di Natale con addirittura il 74% di sconto rispetto al listino e ben 3 mesi extra gratis: ti permetterà di navigare in modo sicuro e protetto fino al 2028 inoltrato.

NordVPN ha lanciato la sua promozione di Natale

Collegati a uno dei suoi oltre 8.800 server distribuiti in 177 location per navigare con indirizzi IP provenienti da tutto il mondo, nascondendo quello reale ed evitando così qualsiasi blocco nell’accesso ai contenuti. Lo stesso vale per le censure durante i viaggi: ogni fonte di informazione sarà sempre accessibile, indipendentemente dal paese, senza monitoraggio o sorveglianza. A queste funzionalità tipiche di una Virtual Private Network si aggiungono quelle dedicate alla cybersecurity come una antivirus sempre aggiornato, il Dark Web Monitor che avvisa tempestivamente in caso di violazione degli account, il filtro per pubblicità e tracker, un gestore delle password multipiattaforma e 1 TB di spazio per il backup crittografato sul cloud. Fai un salto sulle pagine del sito ufficiale per scoprire tutti gli altri dettagli a proposito delle caratteristiche incluse.

La formula più avanzata, quella battezzata Ultimate, ha anche l’assicurazione Cyber per il recupero delle perdite causate da truffa informatica o furto di identità. Ad ogni modo, la promozione NordVPN di Natale si applica anche ai piani Base e Plus più economici e c’è la garanzia di rimborso per riottenere eventualmente la cifra spesa entro i primi 30 giorni.

Potrai configurare e utilizzare il servizio su 10 dispositivi in contemporanea, con un solo abbonamento. In questo modo, sarai in grado di proteggere smartphone, tablet, computer e qualsiasi altro apparecchio connesso, grazie alle tante applicazioni ed estensioni proposte.