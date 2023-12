Regalo di Natale utile: purificatore d'aria in sconto

Ecco il consiglio per un regalo di Natale hi-tech davvero utile: il purificatore d’aria più venduto su Amazon, quello del marchio Amazon Basics, oggi è in forte sconto. Non serve attivare coupon né inserire codici promozionali, tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è metterlo nel carrello. È adatto ad ambienti e abitazioni con una superficie fino a 96 metri quadrati, dunque anche per uffici e studi.

Forte sconto sul purificatore d’aria più venduto

Tra le caratteristiche che vale la pena mettere in evidenza ci sono il filtro True HEPA e quello ai carboni attivi ad alta efficienza. È in grado di rimuovere allergeni, peli di animali domestici, capelli, fumo, umidità, odori e particelle di polvere di grandi dimensioni, nonché il 99,97% del particolato fino a 0,3 micron. Il funzionamento è regolato in automatico da un sensore integrato che rileva la qualità dell’aria in tempo reale e seleziona la modalità più appropriata. Non mancano poi un timer per lo spegnimento e la modalità Sleep che riduce luminosità ed emissioni sonore. Inoltre, il CADR (Clean Air Delivery Rate) è pari a 800 m³/h. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 69 euro, questo purificatore d’aria è un ottimo affare, per sé e per chi vuole fare un regalo di Natale davvero utile. Ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2024 per un’eventuale restituzione senza spese.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà entro pochi giorni con la consegna gratuita a domicilio. Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione. Le recensioni fin qui pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un voto medio di 4,7/5 stelle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.