REGALO PERFETTO per la Festa del Papà? NOW TV a 6,99€ me

La Festa del Papà si sta avvicinando e non hai ancora trovato il regalo giusto? Se pensi di essere in ritardo dai un’occhiata a questa idea davvero fantastica e fuori da qualsiasi schema. Regala NOW TV, un concentrato di intrattenimento. Super personalizzabile, questa soluzione è in offerta speciale a partire da soli 6,99 euro al mese. Attivala subito!

Tra l’altro, oggi inizia anche la nuova stagione di Pechino Express. Cosa c’è di meglio se non sorprendere chi ami con un regalo così speciale? Ovviamente puoi anche decidere di farti un meritato regalo. Grazie alla sua app multidispositivo accedi a tutti i contenuti Sky da qualsiasi device, anche in viaggio. Scarica l’app sui tuoi dispositivi, inclusa la tua Smart TV.

Scopri qual è la soluzione che preferisci. Ogni PASS include tantissimi contenuti a cui accedere senza limiti sia live che on demand. Tutto dipende se sei appassionato solo di Serie TV, show, documentari o anche di film e sport. Insomma, ad aspettarti c’è davvero un mondo di intrattenimento adatto per tutta la famiglia. Il regalo che tutti vorrebbero ricevere.

NOW TV: tutti i PASS e i relativi contenuti

Scegli NOW TV per il tuo intrattenimento. Si tratta di un’ottima idea regalo per te o per la persona che ami. Potresti sfruttare questa soluzione come regalo per la Festa del Papà. Ma cosa puoi includere nel tuo abbonamento a partire da soli 6,99 euro al mese? Ecco tutta l’ampia selezione:

PASS ENTERTAINMENT : le serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, show esclusivi come Pechino Express, documentari e notizie da tutto il mondo;

: le serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, show esclusivi come Pechino Express, documentari e notizie da tutto il mondo; PASS CINEMA : i film più attesi con oltre 1000 titoli on demand e nuove uscite oltre a 200 prime visioni l’anno;

: i film più attesi con oltre 1000 titoli on demand e nuove uscite oltre a 200 prime visioni l’anno; PASS SPORT: le 3 coppe Europee UEFA, la Serie A TIM, la Serie BKT e la Serie C NOW TV, la Formula 1, la MotoGP, il Tennis, il Basket e molto altro ancora.