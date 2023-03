Registrati a Revolut, hai tutto in app e tre mesi di Premium gratis

Tra le tante app finanziarie esistenti, Revolut è una di quelle che semplifica la gestione delle finanze personali. In più, ti regala tre mesi di Premium gratis.

Hai tutto in app: trasferimento di denaro ovunque nel mondo, gestione delle spese di viaggio e investimenti.

Sempre tramite l’app può inviare denaro in più di 30 valute, gestire le spese condivise con grande facilità e tante altre funzionalità che ti aiutano a tenere sotto controllo tutto.

Oltre a tracciare tutte le tue spese, con Revolut può facilmente impostare dei limiti di spesa mensili e creare dei budget personalizzati.

Un’altra grande funzionalità è quella dei Salvadanai digitali, che puoi creare personalmente, optando per la modalità di risparmio che più si adatta alle tue esigenze personali. Puoi, ad esempio, arrotondare le spese o impostare bonifici ricorrenti.

Tre mesi di Premium gratis se ti registri col tuo numero di cellulare

L’app Revolut ti consente il monitoraggio degli abbonamenti attualmente attivi, disattivando i pagamenti non aggiornati con un semplice click oppure annullare quelli che hai sottoscritto per sbaglio.

Inoltre, l’app ti avvisa se un abbonamento è in scadenza, soprattutto quello in prova gratuita. In questo modo può decidere se rinnovarlo o annullarlo.

Se viaggi spesso, Revolut è ciò che fa per te. Attraverso l’applicazione e le carte puoi pagare in modo facile sia nei negozi fisici che online, in qualsiasi parte del mondo.

Come detto in precedenza, puoi trasferire denaro ovunque nel mondo, senza pagare commissioni nascoste e a un tasso di cambio ultra competitivo. In più, puoi inviare velocemente denaro a tutti gli utenti Revolut.

Cliccando sul link qui sotto potrai avviare la procedura di registrazione inserendo il tuo numero di cellulare e ottenere 3 mesi di Premium gratis:

I piani tariffari Premium e Metal ti permettono di accedere a tariffe esclusive e una funzione di cashback immediato fino al 5% sulle prenotazioni.

Inoltre è inclusa un’assicurazione che prevede diverse coperture, tra cui quelle dentistica e medica, ma anche sui voli in ritardo e sui bagagli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.