Registrati gratuitamente a Tinaba e ricevi un bonus di 10€

“Tinaba” è l'acronimo di “This is not a bank”: un nome che parla per sé per questa applicazione totalmente gratuita che grazie alla collaborazione con Banca Profilo offre all'utente la possibilità di avere un conto corrente e una carta prepagata corredati di moltissime funzionalità a costo zero, senza canone mensile. Per tutti i nuovi utenti, Tinaba ha lanciato un'esclusiva promo: utilizzando il codice TINABA10 in fase di registrazione (che, ricordiamo, è completamente gratuita), sarà possibile ricevere direttamente sulla propria carta un bonus di 10 euro, a fronte di una ricarica di 50 euro.

Tinaba: le funzionalità e i costi

Come già anticipato, Tinaba offre un conto corrente e una carta prepagata circuito Mastercard a zero spese, senza alcuna commissione nascosta. I punti di forza sono l'assenza di canone mensile, i bonifici SEPA gratuiti e prelievi gratuiti agli ATM di tutta l'UE gratuiti (valido per i primi 24 prelievi annui). Numerose anche le funzioni della carta: zero costi di gestione e ricaricabile gratuitamente, supporta Apple/Google/Samsung/FitBit/Garmin Pay/Swatch Pay e consente trasferimenti di soldi P2P istantanei e gratuiti.

È possibile registrarsi a Tinaba attraverso il sito web oppure direttamente dall'applicazione, scaricandola da App Store per iOS e da Google Play per Android. La procedura è semplice e veloce: serviranno pochi dati personali (indirizzo e-mail, codice fiscale, un documento d'identità e una foto del proprio volto). L'account verrà attivato entro pochi giorni e la carta verrà recapitata senza alcun costo aggiuntivo direttamente a casa. Utilizzando il codice TINABA10 in fase di registrazione, infine, sarà possibile ricevere un esclusivo bonus di 10 euro direttamente sulla propria prepagata, a fronte di una ricarica di almeno 50 euro.