Il Registratore Intelligente Plaud Note a soli 135€ con il Black Friday Amazon

Tutti ne parlano e ora è arrivato il momento anche per te di acquistarlo: il registratore Plaud Note a soli 135€ con il Black Friday Amazon.
Tutti ne parlano e ora è arrivato il momento anche per te di acquistarlo: il registratore Plaud Note a soli 135€ con il Black Friday Amazon.

Finalmente è arrivato anche il tuo momento per toccare con mano l’utilità di cui tutti parlano della novità di quest’anno, il registratore intelligente Plaud Note. Sottile e con custodia magnetica, lo porti sempre con te dietro lo smartphone e vedi come ti cambia la vita. Oggi costa solo 135 euro con il Black Friday di Amazon. Solitamente, di listino costerebbe 169,90 euro ed è difficile che scenda di prezzo.

Acquista il Plaud Note a 135€

Questo gioiellino, sintetizzando al massimo, ti permette di registrare ciò che stai ascoltando e nel frattempo riassume e traduce in 112 lingue. È la soluzione perfetta per riunioni, lezioni, chiamate e colloqui. Il suo design estremamente compatto lo rende pratico da utilizzare e super comodo da portare sempre con te. Inoltre, hai anche inclusa la custodia magnetica per posizionarlo dietro il tuo smartphone.

Grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale, questo registratore vocale è in grado di lavorare al posto tuo e offrirti risultati incredibili. L’app integra funzionalità di trascrizione avanzate, permettendo una trascrizione rapida e accurata in 112 lingue. Tutto questo è stato sviluppato basandosi su GPT-5, Claude 4.0, Gemini 2.5 Pro e o3-mini.

La batteria assicura fino a 30 ore di registrazione continua con una ricarica completa. La memoria da 64GB è più che sufficiente per supportare fino a 480 ore di registrazioni audio. Cosa aspetti? Acquista il registratore intelligente Plaud Note a soli 135 euro, invece di 169,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Osvaldo Lasperini
28 nov 2025
