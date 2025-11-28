Il Registratore Intelligente Plaud Note a soli 135€ con il Black Friday Amazon

Finalmente è arrivato anche il tuo momento per toccare con mano l’utilità di cui tutti parlano della novità di quest’anno, il registratore intelligente Plaud Note. Sottile e con custodia magnetica, lo porti sempre con te dietro lo smartphone e vedi come ti cambia la vita. Oggi costa solo 135 euro con il Black Friday di Amazon. Solitamente, di listino costerebbe 169,90 euro ed è difficile che scenda di prezzo.

Questo gioiellino, sintetizzando al massimo, ti permette di registrare ciò che stai ascoltando e nel frattempo riassume e traduce in 112 lingue. È la soluzione perfetta per riunioni, lezioni, chiamate e colloqui. Il suo design estremamente compatto lo rende pratico da utilizzare e super comodo da portare sempre con te. Inoltre, hai anche inclusa la custodia magnetica per posizionarlo dietro il tuo smartphone.

Grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale, questo registratore vocale è in grado di lavorare al posto tuo e offrirti risultati incredibili. L’app integra funzionalità di trascrizione avanzate, permettendo una trascrizione rapida e accurata in 112 lingue. Tutto questo è stato sviluppato basandosi su GPT-5, Claude 4.0, Gemini 2.5 Pro e o3-mini.

La batteria assicura fino a 30 ore di registrazione continua con una ricarica completa. La memoria da 64GB è più che sufficiente per supportare fino a 480 ore di registrazioni audio. Cosa aspetti? Acquista il registratore intelligente Plaud Note a soli 135 euro, invece di 169,90 euro.