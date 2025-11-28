Il Registratore Intelligente Plaud Note a soli 135€ con il Black Friday Amazon

Finalmente è arrivato anche il tuo momento per toccare con mano l’utilità di cui tutti parlano della novità di quest’anno, il registratore intelligente Plaud Note. Sottile e con custodia magnetica, lo porti sempre con te dietro lo smartphone e vedi come ti cambia la vita. Oggi costa solo 135 euro con il Black Friday di Amazon. Solitamente, di listino costerebbe 169,90 euro ed è difficile che scenda di prezzo.
Questo gioiellino, sintetizzando al massimo, ti permette di registrare ciò che stai ascoltando e nel frattempo riassume e traduce in 112 lingue. È la soluzione perfetta per riunioni, lezioni, chiamate e colloqui. Il suo design estremamente compatto lo rende pratico da utilizzare e super comodo da portare sempre con te. Inoltre, hai anche inclusa la custodia magnetica per posizionarlo dietro il tuo smartphone.
Plaud Note Registratore Vocale AI Professionale con Custodia Audio Digitale Trascrivi Riassumi con Tecnologia AI Supporta 112 Lingue Controllo App Perfetto per Riunioni Lezioni Chiamate Colloqui
135,92€169,90€-20%
Grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale, questo registratore vocale è in grado di lavorare al posto tuo e offrirti risultati incredibili. L’app integra funzionalità di trascrizione avanzate, permettendo una trascrizione rapida e accurata in 112 lingue. Tutto questo è stato sviluppato basandosi su GPT-5, Claude 4.0, Gemini 2.5 Pro e o3-mini.
La batteria assicura fino a 30 ore di registrazione continua con una ricarica completa. La memoria da 64GB è più che sufficiente per supportare fino a 480 ore di registrazioni audio. Cosa aspetti? Acquista il registratore intelligente Plaud Note a soli 135 euro, invece di 169,90 euro.