Conto business: perché scegliere Reibanq

L’attività di aziende e professionisti può beneficiare del supporto di un conto business strutturato in modo da soddisfare appieno le loro esigenze quotidiane: quello proposto da ReiBanq ha tutto ciò che serve (e anche di più), soprattutto se si ha a che fare con l’estero. È il prodotto fornito dell’omonimo gruppo, nato nel 2006 negli Stati Uniti e che oggi opera nel nostro paese attraverso una sede italiana, caratterizzato da una mentalità imprenditoriale e dalla volontà di offrire soluzioni e servizi innovativi a chi fa impresa. Per ottenere maggiori informazioni non bisogna far altro che registrarsi per poi essere ricontattati. Vediamo perché può rivelarsi la scelta giusta.

ReiBanq, tutti i vantaggi del conto business

Anzitutto, garantisce il supporto a 38 valute così da servire oltre 180 paesi e poggia su un IBAN multi-valuta, rappresentando dunque una risorsa agile ed efficiente per la gestione delle transazioni a livello globale. Come noto, la rapidità degli scambi è di fondamentale importanza per garantirsi un vantaggio competitivo: nello scenario economico attuale, lunghi tempi di attesa rischiano talvolta di trasformarsi inevitabilmente in occasioni perse.

I pagamenti che richiedono tempi lunghi bloccano commesse, consegne e contratti, mentre quando si fa impresa la velocità delle transazioni fa la differenza. I conti business e i servizi di pagamento ReiBanq sono pensati per le imprese che vogliono rendere ogni ordine semplice, veloce e sicuro.

Tra le caratteristiche del conto business di ReiBanq vale poi la pena citare la piattaforma home banking con sistema operativo proprio attraverso cui effettuare ogni operazione, l’onboarding veloce, l’operatività in area SEPA e SWIFT, i conti escrow che costituiscono uno strumento di garanzia sui deal internazionali e i servizi di due diligence, di pre-compliance e di risk management.

Coloro interessati a beneficiare dei tanti vantaggi proposti da ReiBanq, mettendoli al servizio della gestione finanziaria nella propria attività, possono contattare il team commerciale in modo da ottenere maggiori informazioni ed eventualmente aprire un conto.

