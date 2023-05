Reimagine, l'app AI per la scansione, la correzione e l'animazione di vecchie foto

Le foto di famiglia sono dei tesori preziosi che raccontano la storia di ogni individuo e sono in grado di far rivivere momenti importanti ed emozionanti. Ma spesso il tempo le può rovinare causandone il deterioramento perdendo di qualità e colore. Per preservare digitalmente le foto ora è presente l’applicazione Reimagine basata sull’AI la nuova app fotografica lanciata da MyHeritage.

Reimagine è un’app mobile rivoluzionaria, in grado di migliorare correggere e animare tutte le foto, sfruttando le potenti tecnologie dell’intelligenza artificiale.

Che cos’è Reimagine e come funziona

Reimagine è l’app ideale per organizzare le foto di famiglia, vecchie e nuove. Dando così la possibilità di salvaguardarle e donargli anche una nuova vita, essendo presenti nell’app delle opzioni di modifica varie e innovative. Infatti, è possibile trasformare le foto da bianco e nero in opere d’arte a colori.

Si può migliorare la qualità delle foto, eliminando i graffi, le macchie e migliorando anche la qualità di quelle sfocate. L’attenzione però ricade nella possibilità di animare le foto, questa funzione è molto realistica e permette di vedere un volto prendere vita muovendo occhi e bocca.

Per le animazioni, MyHeritage aveva precedentemente collaborato con la startup D-ID di Tel Aviv per creare Deep Nostalgia, anche in quel caso era possibile animare le foto. L’app era infatti diventata virale sulla piattaforma TikTok. Gli utenti della piattaforma ne erano entusiasti ed emozionati, perché avevano la possibilità di animare le foto di una persona scomparsa a loro cara, pubblicandone il risultato.

Sicuramente, oggi come ieri, per i più nostalgici è una funzione interessante, ma che può lasciare anche un velo di emozione e tristezza. Inoltre, è possibile salvare tutte le foto sull’album all’interno dell’app, oppure scaricarle sul proprio dispositivo.

Per quanto riguarda la colorazione, anche in questo caso, MyHeritage usa questa tecnologia almeno dall’inizio del 2020, quando ha annunciato una funzione Colorize per gli utenti della sua piattaforma. Ma con la nuova app Reminage lo scopo è quello di ripristinare i colori delle foto degli anni ’50 e ’60 originariamente e non solo renderle banalmente in bianco e nero.

Come scaricare l’app Reimagine

L’app Reimagine: Scan & Enhance Pics è scaricabile sia su Android che iOS dai rispettivi store, Google Play e App Store, per installarla sul proprio dispositivo saranno necessari pochi e semplici passaggi. Ecco come scaricare e installare l’applicazione “Reimagine: Scan & Enhance Pics”:

Accedere dal proprio dispositivo sullo store;

Cercare nella barra di ricerca “Reimagine: Scan & Enhance Pics”;

Selezionare e scaricare l’app;

Attendere l’installazione;

Aprire l’app.

A questo punto l’applicazione è presente sul dispositivo, per procedere è necessario accedere, sarà sufficiente aprire l’app e selezionare il metodo che si preferisce per attivare l’account, accedere con il proprio account Apple o Google, con Facebook o con la propria email. Inoltre, è possibile utilizzare, nel caso di un account già esistente, Myeritage, inserendo la rispettiva email e la password.

Dopo aver selezionato la preferenza per accedere, si crea l’account, se i dati sono già salvati, il nome e l’email si caricheranno automaticamente. Nella pagina successiva verrà chiesto l’anno di nascita, basterà attendere qualche secondo per leggere le condizioni sulla privacy, selezionare “Consenti” e andare avanti. A questo punto si aprirà una schermata che comunicherà i metodi e i costi per sottoscrivere un profilo a pagamento, ma sarà sufficiente chiudere la pagina con la x, in altro a sinistra, per procedere con la prova gratuita. Il pagamento e l’eventuale abbonamento potranno essere sottoscritti in un secondo momento, attraverso il proprio profilo.

L’app risulta molto intuitiva e comoda da utilizzare, nella schermata principale sono presenti tre icone. Nello specifico in basso si trova, la “Home”, con l’icona della casa, Il tasto più con il simbolo +, e altro. Selezionando il tasto più si potranno scansionare le foto e caricarle. Le opzioni per ogni foto caricata sono quattro, nello specifico “Colorizza” “Migliora” “Animare” “Riparare”.

Colorizza permette di colorare le foto in bianco e nero o ripristinare i colori sbiaditi. Migliora rende le foto sfocate più nitide. Anima, una delle funzioni più curiose e interessanti, riesce a dare vita alle foto di un ricordo passato, animando il volto di una persona o più persone per una sensazione a dir poco emozionante. Infine, ripara che corregge eventuali difetti della foto. Tutte le opzioni che si scelgono di attivare sulla foto selezionata richiedono pochi secondi, il risultato è veloce e ottimale.

Reimagine attualmente supporta 11 lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese, danese, portoghese, svedese, norvegese, italiano e finlandese. Altre lingue saranno aggiunte in futuro.

Myeritage l’app dell’albero genealogico

Come introdotto a inizio articolo, l’app Reimagine fa parte della famiglia Myeritage, ma che cos’è e come funziona quest’ultima applicazione?

MyHeritage è un’applicazione che permette di scoprire, preservare e condividere la storia familiare in modo facile e divertente. Con MyHeritage è infatti possibile costruire il proprio albero genealogico, aggiungendo nomi, informazioni e parentele. In questo modo è possibile anche raggiungere notizie o scoperte sugli antenati o suoi parenti lontani. Una piattaforma per i più nostalgici e curiosi, infatti, attraverso la “Ricerca” presente nel menu sull’app è possibile cercare e navigare attraverso le registrazioni già presenti sull’applicazione. Infine, nell’app è possibile condividere le foto di famiglia. Per scaricare l’applicazione raggiungere il proprio store sul dispositivo, digitare MyHeritage, scaricare e installare.

Una volta raggiunta l’applicazione sarà sufficiente iscriversi, attraverso il proprio account Google o Apple, Facebook o la propria email, per poi accedere. MyHeritage è un’applicazione disponibile su iOS e Android, desktop e tablet. L’app è gratuita ma sono presenti degli abbonamenti a pagamento per i contenuti extra, nello specifico “Basic, Premium, PremiumPlus e Completo”. Il piano gratuito è il basic e offre un albero genealogico fino a 250 persone.