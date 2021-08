Relax e confort al PC per ore con la sedia ergonomica da gaming

Stare tante ore al computer è indubbiamente stancante, soprattutto se ci si siede in una posizione scorretta, che alla lunga può comportare problemi. Per questo oggi vogliamo suggerirti un vero e proprio affare su una sedia ergonomica al minimo storico. La Newskill Kitsune è un prodotto perfetto per lunghe sessioni di lavoro, studio e naturalmente di gioco, oggi proposta a meno di 100 euro.

Sedia ergonomica da gaming Newskill Kitsune: caratteristiche tecniche

Una sedia ergonomica è il vero strumento che fa la differenza quando trascorriamo molto tempo al PC. Avere la giusta postura, il giusto sostegno ed un’imbottitura comoda, permette di ridurre drasticamente l’affaticamento. A tal proposito la Kitsune offre tutto ciò che serve per mantenere una postura corretta della schiena, fornendo il giusto confort durante l’utilizzo del computer. Il telaio completamente in metallo fornisce robustezza alla struttura, mentre l’imbottitura in schiuma ad alta densità garantisce la massima comodità. All’interno della confezione, inoltre, sono presenti due cuscini: il primo lombare e l’altro trapezoidale. Questi permettono di mantenere la posizione corretta di collo e schiena per mantenere i muscoli rilassati ed evitarne il sovraccarico.

La sedia è anche pensata per adattarsi al singolo utente, d’altronde le esigenze possono variare da persona a persona. Per questo non manca un sistema di inclinazione, che grazie ad una leva permette di regolare lo schienale, con un’inclinazione massima di 180 gradi. Questo concede il massimo relax, quando completamente abbassato, ideale per una pausa. Allo stesso modo è possibile regolare i braccioli sia in altezza che in angolazione. Una funzionalità indispensabile per adattare la sedia alla propria statura. Insomma, per quanto possa sembrare un elemento trascurabile, la sedia da ufficio è in realtà una delle parti più importanti di una postazione, a prescindere da quale sia la funzione a cui è adibita.

Grazie ad un’offerta lampo, la sedia può essere acquistata su Amazon nelle varianti Rossa e Blu a rispettivamente 92,50 euro e 93,09 euro, con uno sconto di quasi 80 euro sul prezzo di listino, prezzo più basso mai registrato per questo prodotto. Naturalmente si tratta di un’offerta limitata, che potrebbe già essere terminata, per cui non ne garantiamo la disponibilità.