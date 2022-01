RemotePotato0, ecco la nuova falla 0-Day su Windows

I ricercatori di sicurezza di SentinelOne hanno scoperto che tutte le versioni di Windows maggiormente diffuse e usate sono vulnerabili ad una falla 0-Day che è stata denominata RemotePotato0 e che consente ad un eventuale aggressore di scalare il proprio livello di acceso sino ad ottenere i permessi di amministratore del dominio.

RemotePotato0: la falla 0-Day basata su un attacco NTLM relay

Più precisamente, la falla è basata su un attacco NTLM relay, che permette a chi lo sferra di abilitare chiamate autenticate via RPC/DCOM. Inoltrando l'autenticazione NTLM mediante altri protocolli si possono ottenere permessi elevati sul dominio preso di mira, diventando quindi gli stessi amministratori del dominio.

La falla non ha un fix ufficiale e a quanto pare è stata la stessa Microsoft ad essersi rifiutata di offrirlo. Il motivo sarebbe da ricercare nel fatto che NTLM è un protocollo di autenticazione ormai obsoleto che ha come successore Kerberos. In virtù di ciò, piuttosto che fornire un correttivo l'azienda di Redmond avrebbe consigliato di disabilitare NTLM o configurare i server Windows affinché blocchino in autonomia gli attacchi NTLM relay.

La situazione è comunque risolvibile rivolgendosi a terze parti, installando 0patch Agent, una piattaforma pensata proprio per risolvere i problemi su software e servizi non più supportati, che offre pure una patch per RemotePotato0 per tutte le versioni di Windows.

Mitja Kolsek, il cofondatore di 0-patch, ha descritto l'attacco come riportato di seguito.