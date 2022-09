Renault entra nel Metaverso: accordo con The Sandbox

Renault, nota casa automobilistica famosa in tutto il mondo, ha deciso di fare un passo nel Metaverso. Per ora sarà la sua filiale coreana a proporre contenuti virtuali ai clienti. L’obiettivo è quello di fornire un’esperienza digitale a chi desidera acquistare o conoscere le sue vetture.

Tutto questo sarà possibile grazie a un importante accordo che la società ha stretto con The Sandbox. In una nota ufficiale di quest’ultima è stato specificato che “attraverso questa partnership, The Sandbox e Renault Korea Motors offriranno ai consumatori nuovi modi di vivere i veicoli nello spazio digitale“.

Una notizia importante che dimostra la crescente attenzione verso il Metaverso. Un’ottima opportunità per Renault che inizia ad affondare i suoi passi in questo mondo virtuale. Nondimeno, The Sandbox supporta un’ampia collaborazione di marketing anche con altri marchi. L’idea, secondo quanto dichiarato dalle parti, è di stabilire una partnership a lungo termine.

Quindi, una delle più importanti aziende automobilistiche al mondo ha deciso di entrare nel Metaverso. Per farlo, in sintesi, ha scelto The Sandbox e la sua piattaforma. Attualmente però non sono ancora stati chiariti i termini di uno sviluppo in tal senso.

Renault e The Sandbox al centro di una lunga partnership per il Metaverso

Cosa sappiamo in merito a questo nuovo accordo tra Renault Korea Motors e The Sandbox per il Metaverso? La nota ufficiale, pubblicata proprio dalla piattaforma The Sandbox, ha rivelato alcuni particolari della vicenda, ma non molti. Difatti, il CEO Cindy Lee ha spiegato:

Questa partnership è un eccellente esempio di una collaborazione che The Sandbox può sviluppare senza alcun confine industriale. Siamo in grado di introdurre nuovi tipi di esperienze che combinano automobili e risorse digitali in The Sandbox.

Ora non ci resta che attendere quali saranno gli sviluppi e le novità in programma. Immaginiamo che verranno realizzati ambienti nel Metaverso capaci di far parlare Renault e i suoi veicoli a chi desidera conoscerne di più senza dover andare fisicamente in un autosalone.

Probabilmente saranno integrate anche funzionalità di personalizzazione dei veicoli con annessi optional. Prove su strada virtuali e informazioni visive ulteriori capaci di rendere l’esperienza con le automobili di Renault ancora più completa e avvincente.

