Rendi il tuo sito web WordPress più sicuro in pochi step

WordPress è uno tra i principali CMS al mondo, tanto che l’ultima stima contava oltre 455 milioni di siti web che lo utilizzano. Ma è proprio tutta questa popolarità che lo ha reso anche uno dei bersagli preferiti di hacker e cybercriminali. Ecco perché è estremamente importante proteggere il tuo sito WordPress e prevenire qualsiasi tipo di attacco: vulnerabilità, plugin obsoleti e altre criticità rappresentano alcuni tra i fattori che potrebbero mettere a rischio la sicurezza del tuo sito web. Ma cosa puoi fare tu, concretamente?

Il primo passo è scegliere un provider hosting che metta la sicurezza al primo posto, come SiteGround. Una delle cose che lo rendono così consigliato è proprio la vasta gamma di strumenti orientati alla sicurezza che offre. Questi includono un sofisticato sistema di prevenzione brute-force basato sull’intelligenza artificiale, un web application firewall, un sistema di meccanismi software e hardware che deviano gli attacchi DDOS e strumenti di facile utilizzo per bloccare indirizzi IP specifici o interi paesi. Inoltre, SiteGround ha sviluppato un accesso intelligente per riconoscere comportamenti sospetti e una soluzione PHP gestita e sicura.

Ma non è tutto: grazie alla promozione al momento attiva, puoi avere accesso a uno sconto incredibile fino al 76% sui piani di hosting, che includono anche un dominio gratuito, e-mail, SSL, CDN, backup e trasferimento gratuito del sito. Un’occasione unica per risparmiare e godere di tutti i servizi necessari per far crescere il tuo sito web in modo sicuro e affidabile.

Cos’altro puoi fare per proteggere il tuo sito in WordPress

Proteggere il tuo sito WordPress è una delle cose più importanti che puoi fare per garantire la sicurezza online e proteggere le informazioni sensibili dei tuoi utenti. Ecco cinque semplici step che puoi seguire per rendere il tuo sito più sicuro in pochi clic:

Modifica il nome utente dell’amministratore. Se stai ancora utilizzando nomi utente predefiniti o semplici come “admin” o “amministratore”, è il momento di agire. A un hacker bastano solo il nome utente e la password per accedere al tuo sito e comprometterne la sicurezza; Usa password complesse. Usare il proprio compleanno, il proprio soprannome o informazioni personali potrebbe sembrare una scelta comoda, ma al tempo stesso ti rende estremamente vulnerabile perché più semplice da indovinare. Ecco perché dovresti usare una password complessa, composta da lunghe serie casuali di lettere e simboli; Abilita l’autenticazione a due fattori. Anche se pensi di aver scelto una password forte, c’è sempre la possibilità che possa essere compromessa da hacker o malware. È qui che entra in gioco l’autenticazione a due fattori, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza; Utilizza HTTPS. Fornisce un ulteriore livello di sicurezza crittografando tutto il traffico del tuo sito e proteggendolo da occhi indiscreti; Aggiorna i tuoi plugin. Fondamentale per garantire la sicurezza del tuo sito web: gli sviluppatori di plugin di successo risolvono immediatamente i problemi di sicurezza quando ne vengono a conoscenza e rilasciano le patch il più presto possibile.

