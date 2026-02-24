Rendi intelligenti i tuoi elettrodomestici con la Presa Smart Tapo a 10€

Oggigiorno rendere intelligenti i tuoi elettrodomestici è facile, veloce ed economico. Ti servono solo 10,99 euro e una Presa Smart Tapo P105 da inserire nelle prese di corrente a casa tua. Cosa stai aspettando? Approfitta ora dell’offerta disponibile su Amazon! Sta andando a ruba perché si tratta di uno dei prodotti più venduti della categoria spine intelligenti e telecomandate.

Dotata di un design compatto, la Tapo P105 occupa pochissimo spazio, risultando poco sporgente una volta inserita nella presa a muro. Una volta alimentata si connette alla tua rete WiFi e ti permette di gestire accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici in qualsiasi momento. Come? Un’opzione è da remoto tramite la App Tapo, disponibile sia per dispositivi iOS che Android.

Grazie all’App Tapo hai accesso a tantissime funzionalità come la programmazione per organizzare le tue giornate creando routine di accensione e spegnimento. Inoltre, hai anche la possibilità di monitorare il consumo energetico di ogni elettrodomestico connesso alla Presa Smart Tapo P105. Ma questo non è solo l’unico modo per gestirla.

Infatti, la Presa Smart Tapo P105 è compatibile con Alexa e Google Assistant. Questo significa che potrai utilizzare la tua voce per gestire accensione e spegnimento oltre che programmazione di ogni presa. Così potrai godere di un’esperienza ancora più rapida e intuitiva, oltre che comoda e confortevole. Immagina di gestire i tuoi elettrodomestici senza doverti alzare dalla poltrona! Ordinala adesso per soli 10,99 euro in offerta su Amazon.