Rendi le tue foto più nitide con Sharpen Projects 3 a soli 20€

Se sei alla ricerca di un software per la post-produzione delle tue foto ad un prezzo vantaggioso non possiamo che consigliarti questa offerta. Per ancora pochissime ore, è possibile infatti acquistare Sharpen Projects 3 di Ashampoo a soli 19,99€

La promozione è valida soltanto per oggi 29 marzo 2022, quindi ti consigliamo di affrettarti per portarti a casa un programma che ha un prezzo di listino di 69,99€. Risparmieresti ben 50 euro.

Sharpen Projects 3: le funzionalità del software che ti permette di migliorare le tue foto

Sharpen Projects 3 ha tutto quello che ti serve per migliorare la qualità e la nitidezza delle tue foto digitali. Indipendentemente dal fatto che i tuoi scatti abbiano problemi di messa a fuoco o sfocatura, grazie a questo software puoi ottenere immagini nitide, praticamente perfette. Si sa del resto che il resharpening, ossia il recupero della nitidezza, è una delle operazioni più importanti nell’elaborazione finale delle immagini. Con questo programma puoi trarre il massimo dalle tue foto.

Andiamo a scoprire quindi quali sono alcune delle funzionalità di Sharpen Projects 3:

Ritratti: per migliorare selettivamente la nitidezza di bocca e occhi

Correzione della sfocatura dei movimenti nelle foto sportive

Eliminazione della sfocatura causata da lunghi tempi di esposizione

Dettagli nelle riprese macro

Nitidezza perfetta per i teleobiettivi e per gli ingrandimenti pronti per la stampa

Correzione di foschia e nebbia

Tecnologia di Deconvoluzione Adattiva Multiscala: in poche parole, una innovativa correzione della sfocatura con area di rilevamento 100x

Nitidezza a Gradiente Adattivo, perfetta per paesaggi, ritratti, scatti macro e foto di prodotti

Correzione di graffiature ed errori dell’immagine

Tutto questo funziona grazie ad una serie di tecnologie inserite nel programma, che includono anche funzioni speciali per fotografi di macro, preset tematici, recupero della nitidezza naturale senza compromessi e molto altro ancora.

Sharpen Projects 3 è letteralmente perfetto per le tue esigenze di post-produzione delle foto professionali, ma non solo, e puoi farlo tuo ancora per pochissime ore a soli 19,99€, per un risparmio di ben 50 euro sul prezzo di listino.

