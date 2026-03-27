Rendi smart casa tua con i nuovi videocitofoni Ring su Amazon

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Ring Videocitofono Plus a batteria (Battery Video Doorbell Plus) (ultimo modello) | Retinal 2K | Zoom 6x | Batteria a sgancio rapido | Prova gratuita di 30 giorni del piano di abbonamento Ring a soli 179,99 euro o 36 euro a tasso zero!
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Ring Videocitofono a batteria (Battery Video Doorbell) (ultimo modello) | Campanello telecamera | Retinal 2K | Zoom 6x | Batteria integrata | Prova gratuita di 30 giorni del piano di abbonamento Ring a soli 99,99 euro o 20 euro a tasso zero!
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Ring Wired Video Doorbell Elite (Ultimo modello) | Videocitofono con videocamera | Retinal 4K, zoom avanzato 10x | Power-over-Ethernet | Prova gratuita di 30 giorni del piano di abbonamento Ring a soli 499,99 euro o 100 euro a tasso zero!
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Ring Videocitofono cablato (Video Doorbell Wired) (ultimo modello) | Campanello con videocamera | Retinal 2K, zoom avanzato 6x | Prova gratuita di 30 giorni del piano di abbonamento Ring a soli 79,909 euro o 16 euro a tasso zero!
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Ring Chime Plus (ultimo modello) | Avvisi audio nitidi e chiari per tutti i dispositivi Ring | Luce notturna integrata | Toni personalizzabili | Facile installazione fai-da-te, alimentazione plug-in asoli 59,99 euro!
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