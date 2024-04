Rendi tutto più efficiente con Qonto: provalo ora gratis!

In un mondo sempre più digitalizzato, la gestione finanziaria delle imprese richiede soluzioni innovative e affidabili. Qonto è una soluzione che ti consente di rendere tutto più efficiente e veloce, grazie ad automazioni per quanto riguarda fatture e bonifici, oltre che numerose funzionalità che ti consentono di gestire al meglio gli accessi, i ruoli e molto altro.

Qonto: il conto aziendale completo e automatizzato

Qonto offre un conto business completo con IBAN italiano, carte Mastercard e bonifici SEPA istantanei inclusi. Ma non è solo un conto corrente, è infatti anche un vero e proprio partner finanziario che semplifica l’operatività bancaria e gestisce fatturazione, note spese e contabilità con strumenti integrati.

Fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica è gestita direttamente dal conto, permettendo pagamenti rapidi dai clienti e automatizzabili per i fornitori. Puoi creare e inviare preventivi professionali, centralizzare la gestione delle fatture direttamente nel conto aziendale.

Gestione delle spese

Qonto offre strumenti per la gestione delle spese aziendali: puoi assegnare budget e strumenti di pagamento ai collaboratori. Inoltre offre la possibilità di effettuare centinaia di bonifici in una volta sola.

Contabilità e flusso di cassa

Ti permette di integrare il tuo software di contabilità, oltre a fornire un accesso dedicato per il commercialista e un flusso di cassa in tempo reale.

POS

Hai un’attività? Scegli il POS Nexi più adatto alle tue necessità e incassa direttamente nel tuo IBAN Qonto!

Assistenza clienti

Il servizio clienti è sempre disponibile 7 giorni su 7 per qualsiasi tipologia di necessità, sia tramite email, che telefono e chat dai contatti social.

Apri ora un conto oppure prova gratuitamente Qonto per 30 giorni! Puoi scegliere tra piani flessibili a partire da 9€ al mese (IVA esclusa), personalizzandoli in base alle tue esigenze e aggiungere servizi come finanziamenti, preventivi e gestione dei fornitori