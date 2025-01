Replica lo smartphone con questo smartwatch: chiamate e non solo (17€)

Meno di 20€ per avere uno smartphone da polso. Questo straordinario smartwatch di Aswee è al limite della modernità con funzioni comode e soprattutto di utilizzo quotidiano. Un esempio? Le telefonate via Bluetooth. Non c’è più bisogno di tirare il telefono fuori ogni due per tre. Bello, economico e soprattutto in grande sconto: con un ribasso del 81% questo è il tuo momento. Lo acquisti su Amazon con appena 16,99€, aggiungilo subito al tuo carrello.

Smartwatch completo: come avere un secondo smartphone ma al polso

Ha un design semplicissimo ed è disponibile in colorazione nera. Lo smartwatch di Aswee si adatta sia ai polsi maschili che a quelli femminili in completa semplicità e senza mai risultare ingombrante, anzi. Puoi indossarlo per tutto il giorno e tutti i giorni grazie a due caratteristiche da non sottovalutare: la batteria che un’autonomia di 7 giorni e la sua impermeabilità certificata.

Gestisci ogni impostazione dal display da 1,85″ bello ampio, luminoso e colorato. Ovviamente puoi personalizzarlo ed è touch per navigare nel menù con un solo swipe del tuo dito, in qualsiasi momento. Hai a disposizione una serie di funzioni legate alla vita quotidiana, tra queste le chiamate via Bluetooth e le notifiche smart per rimanere connessi con le tue app e i social.

Ma non sono solo questi i vantaggi del modello che ti sto presentando. Non vengono lasciate da parte la salute e l’attività sportiva grazie a sensori di ultima generazione che tracciano ogni cambiamento nel tuo corpo. Scopri analisi sul sonno, sul cuore e scegli tra più di 100 modalità di allenamento per scoprire se i tuoi sforzi stanno procedendo al meglio.

Per appena 16,99€ su Amazon, lo smartwatch di Aswee è imperdibile. Collegati immediatamente in pagina per poterlo acquistare con meno di venti euro e approfittare di questo sconto del 81% che è un affare.

Con Amazon Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono sia rapide che gratuite in tutta Italia.