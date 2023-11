Resi Amazon: da ora, c'è tempo fino al 31 gennaio

Come sempre accade in occasione delle festività, Amazon ha modificato le proprie politiche relative ai resi. L’obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze di chi, anche e soprattutto in vista della Settimana del Black Friday, ha intenzione di portarsi avanti con i regali in vista delle festività. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quali sono i vantaggi.

Più tempo a disposizione per i resi degli acquisti Amazon

In questo periodo, l’acquirente non ha più a disposizione solo i 30 giorni standard per restituire i prodotti acquistati sull’e-commerce, ma un periodo più lungo. Per gli articoli comprati da qui a fine anno (31 dicembre 2023), sarà possibile farlo fino al 31 gennaio 2024. Così, non ci saranno problemi se si vorrà rispedire al mittente quel giocattolo o qual maglione messi sotto l’albero, ma non graditi dai loro destinatari. Ecco quanto si legge sulla pagina del supporto dedicata.

In occasione delle festività natalizie 2023, gli articoli restituibili acquistati tra l’1 novembre e il 31 dicembre 2023 potranno essere resi fino al 31 gennaio 2024. Le nostre politiche di reso standard di 30 giorni saranno nuovamente applicate agli articoli acquistati a partire dal 1 gennaio 2024.

Non sarà necessario specificare il motivo del ripensamento. Una volta completata l’operazione si riceverà un rimborso, attraverso le modalità indicate dall’acquirente.

Per essere certi che l’articolo da acquistare sia conforme alle politiche dei resi su Amazon, controllare nella scheda del prodotto che riporti la voce indicata nell’immagine qui sopra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.