Resta al sicuro dalle minacce con Avira Prime scontato del 43%

Avira Prime offre una formidabile soluzione antivirus altamente efficace nel proteggere il tuo computer dalle minacce online.

Grazie allo sconto del 43%, puoi acquistare questo pacchetto completo che include una VPN e 30 strumenti innovativi per l’ottimizzazione del sistema. La versione Prime costa soltanto 5 euro al mese per un anno intero, invece di 8,75 euro.

Abbonati SUBITO ad Avira Prime

Perché scegliere Avira per proteggere i dispositivi?

Avira Prime riunisce diversi strumenti in un’unica piattaforma. Va oltre la semplice protezione antivirus, offrendo una gamma di funzionalità per salvaguardare la privacy e migliorare la sicurezza dei vari componenti del sistema.

Ciò include password più forti, la garanzia che gli aggiornamenti delle applicazioni siano applicati e il rafforzamento della resilienza della rete.

Avira è un software di protezione multi-dispositivo che protegge fino a 5 dispositivi, come PC, tablet e smartphone. È inoltre compatibile con diversi sistemi operativi, tra cui Windows, Apple, iOS e Android, nonché con vari browser.

L’antivirus aderisce inoltre rigorosamente alla politica di “conoscenza zero”, il che significa che non raccoglie né commercializza alcun dato personale.

Con l’interfaccia intuitiva di Avira Prime, avviare una scansione completa del sistema è facile come un semplice clic del mouse.

Questa scansione completa non include solo il rilevamento del malware, ma valuta anche i potenziali punti deboli come applicazioni obsolete, reti non sicure e password facilmente indovinabili.

Tutti questi strumenti sono integrati in un’unica comoda applicazione, combinando la funzionalità di più opzioni software.

Con la VPN illimitata, la tua navigazione in Internet può avvenire senza rivelare alcuna informazione personale, come la tua posizione o l’indirizzo IP.

Ciò si ottiene instradando il traffico di rete attraverso server privati, che garantiscono che la tua privacy rimanga intatta mentre accedi a qualsiasi sito Web o contenuto multimediale senza alcuna restrizione geografica.

I prerequisiti minimi per Avira Prime sono Windows 7, Android 6.0, iOS 11 e Mac OS. Acquistando il pacchetto avrai accesso ad una garanzia di rimborso di 30 giorni nel caso in cui non fossi soddisfatto del servizio.

Abbonati SUBITO ad Avira Prime