Sarà un 2021 ricco di novità per il gruppo di Cupertino. A prevederlo è l’analista Ming-Chi Kuo, profondo conoscitore della mela morsicata e tra le fonti più affidabili per quanto concerne le sue strategie future. Si parla dell’introduzione di nuovi dispositivi e form factor inediti a cui Apple sta lavorando ormai da qualche tempo per rispondere alle esigenze in costante mutamento del mercato.

Line-up Apple: le previsioni di Ming-Chi Kuo

Partendo dai Mac ARM, i processori realizzati internamente dalla società arriveranno entro la seconda parte del prossimo anno sull’intera line-up di computer che verrà aggiornata anche dal punto di vista del design. Verrà dunque compiuto un passo significativo nel percorso che entro un biennio porterà a completare in modo devinitivo l’addio a Intel come previsto.

Per iPad si ipotizza l’arrivo di modelli con display mini-LED e connettività 5G. Restyling anche per l’indossabile Watch (sulla scia della buona accoglienza riservata alle versioni Series 6 e SE) che accoglierà nuove caratteristiche legate al monitoraggio dei parametri biometrici.

Gli auricolari AirPods 3 arriveranno invece tra aprile e giugno, più tardi rispetto alla roadmap prevista in un primo momento. È questo l’unico prodotto di Cupertino per il quale Kuo prevede una contrazione della richiesta a inizio 2021, fino al 5-10% anno su anno. È invece ancora troppo presto per parlare degli smartphone che sostituiranno gli attuali iPhone 12, anche se a tal proposito sono già circolate alcune indiscrezioni.