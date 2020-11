Da poco giunti sul mercato e forti di un’ottimizzazione che ne spinge le prestazioni, i nuovi Mac ARM con processore Apple M1 sembrano afflitti da un problema legato alla gestione del modulo Bluetooth. O almeno è ciò che lamentano diversi utenti. I feedback raccolti fanno riferimento a tutti i tre modelli lanciati dalla mela morsicata: MacBook Pro da 13 pollici, MacBook Air da 13 pollici e Mac mini.

Mac ARM con Apple M1: problemi per il Bluetooth

Si parla di disconnessioni casuali e di malfunzionamenti per cuffie, mouse e tastiere che come non è difficile immaginare stanno creando più di un grattacapo. Interessati non solo accessori e periferiche di terze parti, ma anche quelli prodotti e commercializzati direttamente dal gruppo di Cupertino come gli auricolari AirPods.

Le segnalazioni puntano il dito in particolare verso Mac mini. Al momento da Apple non sono giunte spiegazioni in merito ed è impossibile stabilire quale sia la natura dell’intoppo, se software (come ci auguriamo così che si possa intervenire con il rilascio di un aggiornamento) oppure hardware (il che richiederebbe l’invio del dispositivo in assistenza).

Non è l’unico grave problema emerso in seguito al lancio dei nuovi computer macOS. La scorsa settimana su queste pagine abbiamo segnalato un rischio brick che per alcuni si manifesta durante la reinstallazione del sistema operativo Big Sur. Se ciò non dovesse bastare, la piattaforma ha mostrato fin da subito segnali di incompatibilità con i computer lanciati nel biennio 2013-2014.