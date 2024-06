Voglia di retrogaming? NEOGEO mini in forte sconto

Appassionati di retrogaming, questa offerta a tempo su Amazon è per voi: l’edizione internazionale di NEOGEO mini è in forte sconto. Si tratta di una versione in miniatura di un cabinato, con schermo da 3,5 pollici integrato e molte altre caratteristiche che stiamo per passare in rassegna. Sei pronto a immergerti in un’altra era videoludica?

NEOGEO mini con 40 giochi è in offerta

Lo stile è quello di un vecchio cabinato con un joystick e quattro pulsanti per eseguire le azioni in-game, senza dimenticare i tasti Start e Select. È presente il supporto per il collegamento a un televisore o a un monitor attraverso la porta HDMI presente sul retro e non manca il jack audio per le cuffie o gli auricolari. Ancora, sui lati sono presenti slot ai quali connettere due controller esterni per il multiplayer.

Ci sono in totale 40 giochi preinstallati, inclusi quelli delle serie King of Fighters, Metal Slug, Samurai Shodown e altri grandi classici: l’elenco completo è riportato nella scheda del prodotto.

Oggi puoi acquistare l’edizione internazionale di NEOGEO mini in sconto a soli 63 euro. Si tratta di un’offerta a tempo e non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile. È in sconto anche la versione asiatica a 62 euro.

Amazon si occupa direttamente della spedizione, attraverso la propria rete logistica, assicurando la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni se effettui l’ordine in questo momento. Sei ancora indeciso? Dai uno sguardo alle centinaia di recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di provare il cabinato in miniatura: il voto medio assegnato è 4,5/5 stelle.