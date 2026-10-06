 Retroilluminazione TV Professionale a soli 58€ con la Festa delle Offerte Prime
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Retroilluminazione TV Professionale a soli 58€ con la Festa delle Offerte Prime

All'interno della Festa delle Offerte Prime abbiamo trovato il fantastico sistema di retroilluminazione tv professionale di Govee a soli 58€.
Retroilluminazione TV Professionale a soli 58€ con la Festa delle Offerte Prime
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All'interno della Festa delle Offerte Prime abbiamo trovato il fantastico sistema di retroilluminazione tv professionale di Govee a soli 58€.
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Tra le tantissime promozioni dedicate alla Festa delle Offerte Prime abbiamo trovato il fantastico sistema di retroilluminazione TV professionale di Govee a soli 58 euro, invece di 89,99 euro. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito su Amazon! Grazie alla fotocamera di ultima generazione i colori vengono automaticamente sincronizzati con l’immagine, per migliorare l’esperienza visiva dei contenuti del tuo televisore.

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Facilissimo da installare, è compatibile con qualsiasi contenuto tv. Questo gioiellino è in grado di catturare istantaneamente il colore di qualsiasi schermo e gestire la retroilluminazione led durante lo streaming dei contenuti. Questo migliora la qualità visiva e aiuta anche a diminuire l’affaticamento degli occhi, regalando un’immersività maggiore.

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Compatibile con Alexa, Google Home, Samsung SmartThings e Matter, è in grado di lavorare con qualsiasi assistente intelligente domestico e può essere gestito dalle tue app preferite per lo smart home. Questa versione è compatibile con i televisori da 55 fino a 65 pollici. Tuttavia, alla pagina dell’articolo è possibile selezionare la striscia led in base al polliciaggio del proprio televisore.

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Pubblicato il 6 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
6 ott 2026
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