Revo Uninstaller Pro in offerta per fare pulizia nel sistema

La parte di disinstallazione è spesso sottovalutata nell'utilizzo del proprio PC, e per questo molte volte i software di pulizia di file temporanei segnalano file dimenticati in fase di rimozione di un programma che non serve più. Per gestire al meglio il proprio computer dunque occorre dotarsi di una soluzione che permette di fare una pulizia completa.

Per questo segnaliamo lo sconto di Revo Uninstaller Pro disponibile ad un prezzo offerta contenuto come licenza disponibile a vita e non in abbonamento. Inoltre un software di questo tipo è anche retroattivo, il che significa avere tutela e spazio liberato anche sulle disinstallazioni fatte in precedenza, non da poco anche per fare spazio sui propri hard disk e SSD.

Disinstallazioni sempre pulite

Il programma Revo Uninsteller Pro è disponibile in due versioni diverse: Pro e Portable, ovvero versione normalmente installata sul sistema e quella portable che permette di avere un eseguibile senza fare installazioni. Volendo si può spostare da un sistema all'altro in modo molto rapido.

Entrambe a prezzo contenuto e offrono gli stessi servizi, se non che la versione portable si può utilizzare in forma illimitata su tutti i computer che si vuole, basta mettere il file del programma su un supporto removibile come una porta USB ad esempio.

Tutti i pacchetti offrono comunque assistenza diretta dal produttore, disponibile o via mail o tramite l'help disponibile sul sito ufficiale. Oltre a disinstallare al meglio i programmi eliminando tutti i file si procede anche con li disinstallazioni forzate, nei casi in cui alcuni software non prevedono la rimozione in modo semplice.

Si possono anche mettere in fila più programmi da eliminare e far fare poi tutto al programma, passando anche per le estensioni del browser, che alcune volte possono essere malevole. Per questo motivo il download è consigliato a tutti tenendo presente che è presente anche una garanzia di rimborso a 60 giorni.