11 nuovi token crypto per l'app di Revolut

Il team di Revolut annuncia la possibilità di scambiare 11 nuovi token crypto attraverso l’applicazione offerta ai clienti: il numero totale sale così a 21. Le new entry sono Bancor, Cardano, Filecoin, Loopring, Numeraire, Orchid, Synthetix, The Graph, UMA, Uniswap e Yearn Finance.

Di seguito il commento di Edward Cooper, Head of Crypto di Revolut, che sottolinea come questo sia l’anno delle criptovalute, affermazione sostenuta in primis dai trend che hanno interessato e stanno tuttora interessando Bitcoin.

Nel proporre la novità ai clienti, l’app ricorda che i token crypto sono asset volatili e i prezzi possono cambiare rapidamente , poiché esattamente come accade con il trading, anche con la compravendita di monete virtuali la stabilità dell’investimento non è garantita e il capitale è a rischio .

You asked for new tokens, we’ve delivered. We’ve been tracking hot tokens and top movers to bring you 11 new coins! Read more on the blog and check them out in the app today! Capital at risk https://t.co/yJ5NkwdQwb pic.twitter.com/Q5fpwVBpLW

— Revolut (@RevolutApp) April 8, 2021