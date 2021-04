Revolut: nuova interfaccia con l'aggiornamento dell'applicazione

L’update appena rilasciato da Revolut per la propria applicazione mobile, che passa così alla versione 8.0, porta con sé novità importanti in termini di restyling dell’interfaccia. L’obiettivo è quello di offrire una migliore esperienza agli utenti.

Al debutto un nuovo Hub che raggruppa tutti i prodotti in un’unica schermata di facile navigazione, consentendo di trovare facilmente le funzionalità proposte, navigando all’interno di categorie che le raccolgono. Debuttano inoltre la possibilità di personalizzare la scheda Home aggiungendovi gli elementi preferiti e la ricerca smart con suggerimenti automatici mostrati non appena si inizia a digitare. Queste le parole di Ivan Vazhnov, Head of Android Engineering di Revolut.

Sometimes when you’re creating a masterpiece, things can get a little complex. Even Da Vinci had to do a little tidying up now and then.

Explore version 8.0 – a simplified app, with infinite possibilities. pic.twitter.com/yyD0ofHKcH

