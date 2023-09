Revolut Business: gestisci facilmente il denaro in oltre 25 valute

Revolut Business è una soluzione finanziaria smart che offre a imprenditori, start-up e liberi professionisti tutti gli strumenti necessari per gestire in modo efficiente le loro finanze aziendali. Con carte intelligenti e una serie di strumenti innovativi, Revolut Business è un partner di fiducia per mantenere le spese sotto controllo senza stress.

Il conto business di Revolut è disponibile in quattro piani: Free (gratuito), Grow (25 € al mese – che prevede uno sconto del 24% sul piano annuale-), Scale (100 € al mese – con uno sconto del 21% sul piano annuale-) ed Enterprise (personalizzato su misura per le grandi aziende).

Revolut Business mette a disposizione un conto online multi-valuta con carte di debito aziendali fisiche e virtuali.

La carte di pagamento di Revolut permettono di gestire le spese e le autorizzazioni da un’unica interfaccia, semplificando il processo di controllo delle finanze aziendali. Inoltre, il conto permette di tenere traccia delle spese aziendali in modo efficiente e con report chiari e dettagliati per comprendere come vengono utilizzati i fondi aziendali.

Ogni individuo può richiedere fino a 3 carte fisiche e 200 carte virtuali. La prima carta in plastica è gratuita e tutte le altre carte aggiuntive saranno soggette a una commissione di consegna. A seconda del piano selezionato, è possibile anche poter ordinare un numero limitato di carte Metal gratuite.

Il conto integra un servizio di fatturazione che permette di creare e inviare fatture professionali in pochi minuti, dall’app web o da smartphone, attraverso un’interfaccia intuitiva e senza bisogno di saltare da una piattaforma all’altra.

Revolut Business offre anche un servizio di cambio valuta a tassi competitivi in oltre 25 valute diverse. Questo consente alle aziende che operano a livello globale di fare affari in tutto il mondo senza doversi preoccupare di costi elevati del cambio valuta.

