Revolut Business: il conto multivaluta con servizio di fatturazione integrato

Revolut Business offre un conto aziendale online con servizio di fatturazione integrato, progettato per aiutare imprese e professionisti a gestire le loro finanze in modo semplice e veloce.

Il conto permette di accettare e inviare pagamenti rapidamente a livello nazionale e internazionale in oltre 30 valute, e di gestire carte di pagamento fisiche e virtuali dall’app con un solo tocco.

Grazie a Revolut Business potrai creare, inviare le tue fatture in pochi minuti direttamente dall’app web o per smartphone, senza dover passare da una piattaforma all’altra.

Inoltre, avrai la possibilità di effettuare la riconciliazione automatica delle fatture, in questo modo potrai monitorare il processo di fatturazione dall’inizio alla fine. Potrai impostare promemoria automatici per aumentare l’efficienza e avere più tempo da dedicare a ciò che è importante per la tua azienda.

Tra i vantaggi del conto Revolut Business, la possibilità di ricevere, detenere e scambiare denaro in più di 30 valute in tutto il mondo senza costi nascosti. Potrai impostare i tuoi sottoconti in ogni valuta di cui hai bisogno per gestire la tua azienda.

Avrai a disposizione tutte le diverse opzioni di pagamento (carta, bonifico o potraiad esempio generare dei QR code) per ricevere i pagamenti dei clienti sul tuo conto in modo più rapido e semplice. Con Revolut Business avrai commissioni basse e un rapido accesso ai fondi, potrai così risparmiare di più sui tuoi guadagni e accettare pagamenti come una persona del posto ovunque ti trovi.

Potrai anche creare per il tuo team delle carte di debito fisiche e virtuali che controlli tu, potrai impostarne i limiti tracciare le spese, bloccare e sbloccare le carte o decidere dove possono essere usate. Le spese ricorderanno automaticamente al personale di presentare le ricevute.

Per conoscere tutte le funzionalità di Revolut Business clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.